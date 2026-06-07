معاون استاندار قزوین خبر داد:
تشکیل کمیتههای تخصصی برپایی مراسم تشییع در قزوین
معاون سیاسی امنیتی استاندار قزوین از راهاندازی کمیتههای تخصصی برپایی مراسم تشییع و وداع در این استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، شهرام احمدپور صبح امروز در شورای اداری استان گفت: با توجه به برگزاری آیینهای وداع و تشییع برنامهریزیهای لازم در سطح استان آغاز شده و دستگاههای اجرایی برای انجام مأموریتهای خود آماده هستند.
وی افزود: در نشستی که با حضور نماینده ولیفقیه در استان، فرماندهان نظامی و انتظامی و مسئولان ذیربط برگزار شد، مقرر شد کمیتههای تخصصی برای هماهنگی هرچه بهتر برنامهها و اعزام زائران به شهرهای تهران، قم و مشهد تشکیل شود.
احمدپور تصریح کرد: استان قزوین به دلیل قرار گرفتن در مسیر تردد زائران چندین استان کشور، علاوه بر ساماندهی اعزامهای استانی، وظیفه میزبانی و ارائه خدمات به مسافران و زائران عبوری را نیز برعهده دارد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین خاطرنشان کرد: برای مدیریت مطلوب برنامهها، هفت کمیته تخصصی شامل کمیته اطلاعرسانی، امنیتی و انتظامی، اطلاعاتی، امداد و سوانح، بهداشت و درمان، مواکب، اسکان و پذیرایی تشکیل شده و شرح وظایف هر دستگاه نیز ابلاغ شده است.
وی یادآور شد: برنامهریزیهای لازم برای برگزاری مراسم وداع و همچنین آیینهای تشییع در شهرهای پیشبینیشده انجام شده و همه دستگاههای اجرایی استان در آمادهباش کامل قرار دارند.