به گزارش ایلنا از قزوین، ابوالفضل خمسه با بیان اینکه باید با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، نسبت به پیگیری نواقص موجود اقدام شود، گفت: اتصالات صورت‌گرفته در سامانه‌های نظارتی باید به گونه‌ای طراحی شود که هرگونه ایراد، بلافاصله به کاربر اطلاع داده شود تا ضمن ایجاد نظم، خدمات ساده، روان و کم‌هزینه به مردم ارائه گردد.

وی افزود: نیاز است این سامانه‌ها مجدداً به صورت کارشناسی بررسی شده و بخش‌های حساس آن ستاره‌دار شود. نباید تنها به وجود سامانه بسنده کرد، بلکه باید قابلیت هشداردهی به موقع را نیز داشته باشد.

بازرس کل استان قزوین با اشاره به برخی حوادث اخیر در مشهد و مشکلات ساختاری موجود، بر ضرورت تطبیق‌گری و تعامل میان دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: با تکیه بر راهبردهای قوه قضاییه و همکاری معاون اول محترم تمامی دستگاه‌های اجرایی استان قزوین مکلف به همراهی خواهند بود تا ان‌شاءالله به نتیجه مطلوب دست یابیم.

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