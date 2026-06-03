فعالیت ۴۴ واحد فناور در مرکز رشد کشاورزی قزوین
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین با اشاره به فعالیت ۴۴ واحد فناور در مرکز رشد کشاورزی استان گفت: ظرفیت این واحدهای فناور در مسیر توسعه فناوری، افزایش بهرهوری و حل چالشهای بخش کشاورزی به کار گرفته شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مهرزاد محصص مستشاری عصر امروز در نشست مشترک با فرامرز حریریمقدم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بر ضرورت تعامل و همافزایی محققان و مروجان برای تحقق اهداف الگوی کشت تأکید کرد.
وی اضافه کرد: محققان در کنار مروجان باید نقش فعالتری در اجرای الگوی کشت ایفا کنند تا یافتههای علمی و پژوهشی به شکل مؤثر در اختیار بهرهبرداران قرار گیرد و زمینه افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی فراهم شود.
مستشاری با اشاره به حضور میدانی محققان در عرصههای کشاورزی گفت: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین سال گذشته رتبه پنجم و امسال رتبه سوم کشور را در زمینه حضور محققان در عرصه کسب کرده است که نشاندهنده ارتباط مؤثر میان بخش تحقیق و تولید است.
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین مدیریت شبکه دشت قزوین را از ظرفیتهای ارزشمند بخش کشاورزی استان دانست و افزود: این مزیت میتواند نقش مهمی در مدیریت منابع آب، افزایش بهرهوری و توسعه پایدار کشاورزی ایفا کند.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای علمی و پژوهشی مرکز تحقیقات ادامه داد: این مرکز با برخورداری از آزمایشگاهها و ایستگاههای تحقیقاتی مجهز، توانمندی بالایی در تحقیق، تولید و معرفی ارقام و محصولات جدید کشاورزی دارد.
مستشاری جذب و بهرهگیری از خبرگان و نخبگان را از سیاستهای راهبردی مرکز تحقیقات برشمرد و تصریح کرد: توسعه ارتباط با نخبگان، پژوهشگران و فعالان بخش کشاورزی میتواند به ارتقای دانش فنی و حل مسائل این بخش کمک شایانی کند.
وی نظارت بر اجرای الگوی کشت را از وظایف مهم مرکز تحقیقات عنوان کرد و افزود: با وجود برخی محدودیتها، نظارت علمی و دقیق بر اجرای الگوی کشت باید با جدیت دنبال شود.
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین با تأکید بر جایگاه ارزشمند خبرگان بخش کشاورزی اظهار داشت: کانون خبرگان کشاورزی استان یکی از ظرفیتهای مهم برای انتقال دانش، تجربیات و فناوریهای نوین به بهرهبرداران است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: طرحهای تحقیقاتی باید مسئلهمحور و کاربردی باشند و نتایج آنها به صورت عملیاتی در مزارع، باغات و واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار گیرد.
مستشاری در تشریح بخشی از عملکرد مرکز تحقیقات گفت: طی سال گذشته ۹ رویداد تحقیقاتی و ترویجی، دورههای آموزشی و برنامههای متعدد پژوهشی و تحقیقاتی در استان برگزار و اجرا شده است.
وی ادامه داد: برگزاری نمایشگاهها و رویدادهای کشاورزی دانشبنیان معرفی ارقام و بذرهای تازه ۹۴۳ مورد حضور میدانی و ارتباط مستقیم با تولیدکنندگان و همچنین بازدید از رصدخانه الگوی کشت از جمله مهمترین اقدامات انجام شده در این مرکز بوده است.
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در پایان با اشاره به فعالیت ۴۴ واحد فناور در مرکز رشد کشاورزی استان گفت: ظرفیت این واحدهای فناور در مسیر توسعه فناوری، افزایش بهرهوری و حل چالشهای بخش کشاورزی به کار گرفته شده است.