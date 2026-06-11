به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، سید مصطفی جعفری در حاشیه برپایی موکب شهدای دولت گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، فعالیت رسانه‌ای مرتبط با موکب شهدای دولت تا پایان خردادماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت و میز رسانه به‌صورت مستمر آماده پوشش اخبار، رویدادها و موضوعات مرتبط با دولت و مطالبات مردم است.

رئیس خانه مطبوعات استان قزوین افزود: در این برنامه، طیف گسترده‌ای از رسانه‌ها شامل روزنامه‌های محلی و سراسری، خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری، هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌هایی که در سطح استان فعالیت دارند، مشارکت دارند.

جعفری با قدردانی از حضور فعال رسانه‌های استان قزوین تصریح کرد: خوشبختانه رسانه‌های محلی مشارکت خوبی در پوشش برنامه‌های موکب داشته‌اند و از ابتدای راه‌اندازی این مجموعه نیز همواره پای کار بوده‌اند. این همراهی نشان‌دهنده تعهد حرفه‌ای اصحاب رسانه نسبت به مسائل استان و کشور است.

رئیس خانه مطبوعات استان قزوین با تأکید بر اینکه فعالیت رسانه‌ای صرفاً محدود به یک حوزه خاص نیست، گفت: رسانه‌ها برای ایران و پیشرفت کشور تلاش می‌کنند و انتظار داریم در تمامی عرصه‌ها اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بازدیدهای میدانی و مردمی حضوری فعال داشته باشند.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در تقویت ارتباط میان دولت و مردم خاطرنشان کرد: میز رسانه در موکب شهدای دولت بستری برای انعکاس دقیق مطالبات مردمی و اطلاع‌رسانی شفاف اقدامات دولت است و این روند تا زمان استقرار موکب در محل استانداری ادامه خواهد داشت.

جعفری در پایان از همراهی اصحاب رسانه استان قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که با همدلی و حضور گسترده‌تر همه رسانه‌ها در صحنه‌های مختلف، شاهد تقویت بیش از پیش سرمایه اجتماعی و انسجام ملی باشیم.