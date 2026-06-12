استاندار قزوین:
تأمین پایدار انرژی برای خطوط تولید دارو و غذا در قزوین اولویت مدیریت است
استاندار قزوین به همراه معاون اقتصادی استاندار، مدیر کل صمت استان و تعدادی از مدیران استانی و شهرستان از شرکت البرز دارو در شهر صنعتی البرز بازدید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، محمد نوذری در بازدید میدانی از شرکت البرز دارو در شهر صنعتی البرز، ضمن بررسی ظرفیتهای تولیدی و فرآیندهای فنی این واحد بزرگ داروسازی، بر نقش حیاتی صنایع دارویی در تأمین سلامت عمومی و اقتدار اقتصادی کشور تأکید کرد و از نزدیک با چالشها و دستاوردهای متخصصان و مدیران این مجموعه آشنا شد.
استاندار قزوین در جریان این بازدید، فعالیتهای شرکت البرز دارو را الگویی از توانمندیهای بومی در صنعت داروسازی دانست و با تاکید بر رفع موانع تولید و تسهیل فرآیندهای توسعه در استان، خاطرنشان کرد: مدیریت استان مصمم است با همافزایی دستگاههای اجرایی، مسیر را برای جهش تولید و ارتقای فناوری در شرکتهای پیشران استان هموار کند تا شاهد اثرگذاری هرچه بیشتر این واحدهای صنعتی در اقتصاد ملی و اشتغالزایی تخصصی باشیم.
نماینده عالی دولت در قزوین در بازدید از شرکت البرز دارو «سهامی عام» که به عنوان بزرگترین تولیدکننده داروهای قلب و عروق کشور، بخش قابل توجهی از نیاز دارویی (حدود ۴ درصد) و داروهای استراتژیک را تأمین میکند، بر لزوم برنامهریزی دقیق برای جلوگیری از قطعی برق و تضمین تأمین سوخت مورد نیاز واحدهای تولیدی دارویی و غذایی تأکید کرد.
نوزری با اشاره به چالشهای این مجموعه از جمله وصول مطالبات، تسهیلات بانکی و نقدینگی، خواستار جمعبندی مسائل در ستاد تسهیل و استفاده از ظرفیت بانکها برای رفع مشکلات شد.
نوذری ضمن اشاره به اولویت دولت در تخصیص ارز به بخش دارو و غذا، بر ضرورت ایجاد معافیتهای انرژی برای واحدهای دارویی تأکید کرد و گفت: این مجموعهها باید مستثنا از قطعی برق باشند و برنامه ریزی دقیقی برای تأمین انرژی پایدار آنها صورت گیرد. واحدهای تولیدی دارویی، غذایی و کالاهای استراتژیک نباید با قطعی برق مواجه شوند.
این مقام ارشد استان همچنین به نیاز به تأمین سوخت مایع ذخیره برای ژنراتورها در این واحدها اشاره کرد و خواستار نیازسنجی و ذخیرهسازی مورد نیاز شد.
نوذری از استقبال استان از طرحهای مرتبط با پنلهای خورشیدی خبر داد و گفت: دولت به شدت پیگیر مسائل انرژی است.
استاندار قزوین در پایان، ضمن تقدیر از فعالیت البرز دارو در شرایط سخت اقتصادی و جایگاه این استان در بار اقتصادی ملی، بر تلاش مضاعف برای تسهیلگری و حل مشکلات صنایع استان تأکید کرد و افزود: همه باید کمک کنیم مسائل حل شود و مجموعههای تولیدی دارویی و غذایی نباید در خصوص تأمین انرژی، برق و سوخت با چالش مواجه شوند.