تأمین پایدار انرژی برای خطوط تولید دارو و غذا در قزوین اولویت مدیریت است

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، محمد نوذری در بازدید میدانی از شرکت البرز دارو در شهر صنعتی البرز، ضمن بررسی ظرفیت‌های تولیدی و فرآیندهای فنی این واحد بزرگ داروسازی، بر نقش حیاتی صنایع دارویی در تأمین سلامت عمومی و اقتدار اقتصادی کشور تأکید کرد و از نزدیک با چالش‌ها و دستاوردهای متخصصان و مدیران این مجموعه آشنا شد.

استاندار قزوین در جریان این بازدید، فعالیت‌های شرکت البرز دارو را الگویی از توانمندی‌های بومی در صنعت داروسازی دانست و با تاکید بر رفع موانع تولید و تسهیل فرآیندهای توسعه در استان، خاطرنشان کرد: مدیریت استان مصمم است با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، مسیر را برای جهش تولید و ارتقای فناوری در شرکت‌های پیشران استان هموار کند تا شاهد اثرگذاری هرچه بیشتر این واحدهای صنعتی در اقتصاد ملی و اشتغال‌زایی تخصصی باشیم.

نماینده عالی دولت در قزوین در بازدید از شرکت البرز دارو «سهامی عام» که به عنوان بزرگترین تولیدکننده داروهای قلب و عروق کشور، بخش قابل توجهی از نیاز دارویی (حدود ۴ درصد) و داروهای استراتژیک را تأمین می‌کند، بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق برای جلوگیری از قطعی برق و تضمین تأمین سوخت مورد نیاز واحدهای تولیدی دارویی و غذایی تأکید کرد.

نوزری با اشاره به چالش‌های این مجموعه از جمله وصول مطالبات، تسهیلات بانکی و نقدینگی، خواستار جمع‌بندی مسائل در ستاد تسهیل و استفاده از ظرفیت بانک‌ها برای رفع مشکلات شد.

نوذری ضمن اشاره به اولویت دولت در تخصیص ارز به بخش دارو و غذا، بر ضرورت ایجاد معافیت‌های انرژی برای واحدهای دارویی تأکید کرد و گفت: این مجموعه‌ها باید مستثنا از قطعی برق باشند و برنامه ریزی دقیقی برای تأمین انرژی پایدار آن‌ها صورت گیرد. واحدهای تولیدی دارویی، غذایی و کالاهای استراتژیک نباید با قطعی برق مواجه شوند.

این مقام ارشد استان همچنین به نیاز به تأمین سوخت مایع ذخیره برای ژنراتورها در این واحدها اشاره کرد و خواستار نیازسنجی و ذخیره‌سازی مورد نیاز شد.

نوذری از استقبال استان از طرح‌های مرتبط با پنل‌های خورشیدی خبر داد و گفت: دولت به شدت پیگیر مسائل انرژی است.

استاندار قزوین در پایان، ضمن تقدیر از فعالیت البرز دارو در شرایط سخت اقتصادی و جایگاه این استان در بار اقتصادی ملی، بر تلاش مضاعف برای تسهیل‌گری و حل مشکلات صنایع استان تأکید کرد و افزود: همه باید کمک کنیم مسائل حل شود و مجموعه‌های تولیدی دارویی و غذایی نباید در خصوص تأمین انرژی، برق و سوخت با چالش مواجه شوند.

انتهای پیام/