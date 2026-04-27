به گزارش ایلنا از قزوین، صدیقه ربیعی با بیان اینکه توسعه فضاهای فرهنگی، ورزشی و اجتماعی از ارکان اصلی ارتقای کیفیت زندگی در روستاهاست، گفت: ایجاد این فضاها علاوه بر تقویت سرمایه اجتماعی، در غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان، کاهش آسیب‌های اجتماعی و تحقق عدالت در دسترسی به امکانات رفاهی برای ساکنان روستاها نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

وی با اشاره به ظرفیت پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت گفت: بر اساس این حکم قانونی، خیرینی که بیش از ۵۰ درصد هزینه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت سازمان تقبل کنند، از حداقل ۲۵ تا حداکثر ۵۰ درصد اعتبار مالیاتی بر اساس میزان هزینه‌کرد برخوردار می‌شوند.

مدیرکل روستایی استانداری قزوین گفت: در پروژه‌هایی که حداقل ۵۰ درصد آن به‌صورت خیرساز اجرا شده و مابقی تعهد دولت باشد، در صورت تکمیل موفق طرح توسط خیر، ۱۰۰ درصد هزینه‌های انجام‌شده به‌عنوان دیون دولت و اعتبار مالیاتی خیر محسوب می‌گردد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با مشارکت خیرین، بخش غیردولتی و مدیریت محلی، شاهد توسعه هرچه بیشتر فضاهای فرهنگی و ورزشی در روستاهای استان باشیم.

