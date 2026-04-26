اجرای حداکثری مصوبات کارگروه تنظیم بازار قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، کامران لشگری عصر امروز در اولین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان در سال جدید گفت: علی‌رغم وقوع جنگ تحمیلی گسترده علیه کشورمان، شرایط بازار استان مناسب است.

وی اضافه کرد: این حاصل تدبیر و راهبری استاندار محترم، معاون اقتصادی استاندار، مدیران اقتصادی، فعالان اقتصادی، بازاریان و اصناف است.

دبیر کارگروه تنظیم بازار استان قزوین با ارائه گزارشی از عملکرد کارگروه تنظیم بازار استان در سال ۱۴۰۴ گفت: در سال گذشته ۱۳ جلسه کارگروه تنظیم بازار با ۱۵۶ مصوبه برگزار شد.

لشگری ادامه داد: از این تعداد مصوبه ۶۰ مصوبه در حوزه تأمین کالا، ۳۱ مصوبه حوزه توزیع و ۶۵ مصوبه درحوزه نظارت کالا تصویب شد. از ۱۵۶ مصوبه سال گذشته ۱۵۴ مصوبه اجرا شده و ۲ مصوبه نیز در دست اجرا و مصوبه اجرا نشده نداشتیم.

