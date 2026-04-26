مدیر تعاون روستایی استان قزوین:
تعداد روستابازارهای قزوین به ۳۰ باب میرسد
مدیر سازمان تعاون روستایی استان قزوین گفت: در سال ۱۴۰۴ سهم روستا بازار ما در کشور ۸ باب بود. ما ۱۵ باب روستا بازار یعنی ۷ باب بیشتر از سهمیه تعیینشده افتتاح کردیم. برای سال ۱۴۰۵ سهمیه اعلامشده از سوی کشور ۱۳ باب است که ما باز هم تا ۱۵ باب افزایش میدهیم. هدف این است که در پایان سال ۱۴۰۵ تعداد روستا بازارهای استان را به ۳۰ باب برسانیم.
کیوان حسنپور در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در قزوین با اشاره به ساختار سازمان تعاون روستایی استان گفت: سازمان تعاون روستایی استان قزوین در واقع متشکل از ۱۳۵ شرکت تعاونی است.
وی اضافه کرد: از این تعداد حدود ۳۵ شرکت تعاونی اساساً غیرفعال هستند. در حال فعالسازی ۱7 شرکتهای تعاونی هستیم که غیرفعال بودند. یعنی 83 شرکت تعاونی فعال داریم و مابقی را تلاش میکنیم فعال کنیم.
مدیر سازمان تعاون روستایی استان قزوین بزرگترین سیاست سازمان در بحث اقتصادی کردن شرکتهای تعاونی را احداث «روستا بازارها» دانست و گفت: در سال ۱۴۰۴ سهم روستا بازار ما در کشور ۸ باب بود. ما ۱۵ باب روستا بازار یعنی ۷ باب بیشتر از سهمیه تعیینشده افتتاح کردیم.
حسنپور عنوان کرد: برای سال ۱۴۰۵ سهمیه اعلامشده از سوی کشور ۱۳ باب است که ما باز هم تا ۱۵ باب افزایش میدهیم. هدف این است که در پایان سال ۱۴۰۵ تعداد روستا بازارهای استان را به ۳۰ باب برسانیم.
وی در تشریح کارکرد این بازارها اضافه کرد: روستا بازارها اقلام و مواد غذایی و کالاهای اساسی را از تولید به مصرف بدون واسطه در اختیار مردم قرار میدهند و بنا داریم با همکاری شهرداری قزوین یک روستابازار بزرگ در شهر قزوین راهاندازی کنیم.
مدیر سازمان تعاون روستایی استان قزوین در جواب این سؤال که در روستابازارها چقدر هزینه پایینتر است، بیان کرد: معمولاً قیمتهایی که در فروشگاههای ما هست، ۱۰ تا ۱۵ درصد پایینتر است. ما بهترین گوشت گوساله را یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان عرضه کرده و در حال حاضر در روستابازارها روزانه یک تا ۱.۵ تن گوشت قرمز گرم با قیمت ارزان و مصوب توزیع میکنیم.
خرید تضمینی ۶۰ هزار تن گندم و ۴ هزار تن کلزا
حسنپور در ادامه به موضوع خریدهای تضمینی پرداخت و گفت: امسال خرید تضمینی گندم و کلزا را داریم. اتحادیههای ما این دو محصول را خریداری میکنند. در حال حاضر برای خرید گندم ۱۲ مرکز خرید تعریفشده با استانداردسازی کامل داریم.
وی افزود: از این ۱۲ مرکز دو مرکز در قزوین، یکی در البرز، یکی در آبیک و هشت مرکز در بوئینزهرا و آوج قرار دارد. همچنین دو مرکز جدید دیگر در حال تجهیز و راهاندازی هستند؛ یکی در شهرستان تاکستان و دیگری در بخش الموت. یکی از این مراکز در قشلاق، یکی در کمالآباد و یک مرکز بخش خصوصی هم داریم که خرید انجام میدهد و تحت مدیریت ماست.
مدیر سازمان تعاون روستایی استان قزوین درباره میزان پیشبینی خرید کلزا ادامه داد: پیشبینی میشود نزدیک به ۴ هزار تن خرید کلزا داشته باشیم. البته با این توضیح که کلزا به صورت ۱۰۰ درصدی سازمان تعاون روستایی خرید تضمینی میکند و بخشی از برنامه خرید تضمینی گندم را هم انجام میدهیم.
حسنپور تصریح کرد: پیشبینی ما برای خرید گندم امسال حدود ۶۰ هزار تن است. میزان تولید گندم در استان قزوین چیزی حدود ۲۶۰ هزار تن پیشبینی میشود. یعنی حدود یک چهارم تولید گندم استان توسط ما خریداری میشود.
شکستن قیمت پیاز، سیبزمینی و گوجهفرنگی
وی در بخش دیگری از این گفتگو گریزی به فعالیتهای سازمان متبوعش در حوزه تنظیم بازار و تأمین و توزیع کالاهای اساسی زد و گفت: به بیان ساده هر جا کار تأمین کالاهای اساسی و ارزاق عمومی سخت شود، تعاون روستایی برای تنظیم بازار و تعدیل قیمتها ورود میکند.
مدیر سازمان تعاون روستایی استان قزوین اضافه کرد: برای نمونه در اسفندماه قیمت سیبزمینی به ۱۷۰ هزار تومان هم رسید، ولی حدود ۴۰ کامیون سیبزمینی وارد کردیم و قیمت این محصول را تا حدود ۴۰ هزار تومان کاهش دادیم. همچنین برای تنظیم قیمت برنج حدود ۱۰۰ تن برنج پاکستانی وارد بازار کردیم.
قطع دست دلالان در توزیع میوه شب عید
حسنپور همچنین درباره عملکرد این سازمان در توزیع میوه شب عید گفت: در این حوزه امسال ۲ برابر سال گذشته سیب و پرتقال توزیع کردیم و تعداد مراکز خرید میوه شب عید هم نسبت به سال پیش ۲ برابر شده بود و ۴۰ مرکز فروش راهاندازی کردیم. البته این میوهها ۱۵ درصد زیر قیمت بازار عرضه شد و استقبال مردم برای میوه شب عید خیلی خوب بود.
وی تصریح کرد: حدود ۴۰۰ تن سیب و پرتقال باکیفیت را از ۲۷ اسفندماه تا ۲۰ فروردینماه به تدریج توزیع کردیم و به این ترتیب فرصتی برای گرانسازی میوه به دلالان ندادیم.