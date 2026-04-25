بودجه قزوین در سال 1405 بهشدت انقباضی است
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قزوین گفت: بودجه امسال بهشدت انقباضی است و هزینهها را پوشش نمیدهد. در استان قزوین، رشد ۷۳ درصدی در بخش درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده و این استان در ردیف استانهای مهم مالیاتی کشور قرار دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علی رحمانی عصر امروز در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان قزوین گفت: بودجه امسال برخلاف سالهای گذشته، «متن» ندارد و فقط شامل الزامات و جداول ارجاعی به قوانین موجود است.
دبیر شورای برنامهریزی و توسعه استان قزوین گفت: با وجود استقبال سرمایهگذاران از ظرفیتهای قزوین، به دلیل محدودیت آب، انرژی و ملاحظات زیستمحیطی، صدور مجوزهای جدید باید منطقی و مبتنی بر آمایش سرزمین مدیریت شود.
رحمانی تصریح کرد: حدود یک دهه، بودجه عمومی کشور از بودجه شرکتها بیشتر بود، اما در دو سال اخیر این روند تغییر کرده و امسال بار اصلی مدیریت کشور بر دوش مالیاتها بسته شده است.
وی با بیان اینکه تمام دستگاههای اجرایی موظفند حداکثر تا پایان اردیبهشتماه موافقتنامههای خود را از طریق سامانه اعلامی مبادله کنند، گفت: فهرست طرحهای ملی استان قزوین در بودجه امسال مشخص شده است.
مسئول برنامه و بودجه استان قزوین اضافه کرد: بر این اساس، شرکت آب منطقهای ۵ پروژه، دانشگاه بینالمللی ۲ پروژه، جهاد کشاورزی یک پروژه، راه و شهرسازی ۹ پروژه، دانشگاه علوم پزشکی ۲ پروژه، آب و فاضلاب ۵ پروژه و فرهنگ و ارشاد اسلامی یک پروژه دارند.
رحمانی مجموع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای (عمرانی) استان را ۲,۵۰۰ میلیارد تومان و اعتبارات هزینهای (جاری) ابلاغی را ۱,۴۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به استقبال بالای سرمایهگذاران از ظرفیتهای استان قزوین گفت: خوشبختانه به دلیل وجود زیرساختهای مناسب و جذابیتهای متعدد با حجم قابل توجهی از درخواستهای سرمایهگذاری مواجه هستیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قزوین خاطرنشان کرد: اما محدودیت منابع آبی، کمبود انرژی و الزامات زیستمحیطی ایجاب میکند که صدور مجوزها با دقت و مدیریت منطقی انجام شود تا هم آمایش سرزمین رعایت شود و هم توسعه استان فشار بیرویه به مناطق زیستی و ذخایر زیرزمینی وارد نکند.
به گزارش ایمنا، در پایان این جلسه از مجموع ۴۰ طرح ارائهشده با اجرای ۲۸ طرح موافقت و با اجرای ۱۲ طرح مخالفت شد.