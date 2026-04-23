معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان قزوین:
تولید گوشت مرغ در قزوین 40 درصد بیشتر از نیاز استان بوده است
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: در فروردینماه امسال ۶۸۰۰ تن گوشت مرغ تولید و روانه بازار مصرف شد که ۴۰ درصد بیشتر از نیاز روزانه استان بوده و مازاد آن به سایر استانها ارسال شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، بهزاد غیاثوند در تکمیل این خبر گفت: در فروردین ماه سال جاری، استان قزوین شاهد جوجهریزی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعهای در ۱۱۷ واحد پرورش مرغ گوشتی بود که در نتیجه آن، ۶۸۰۰ تن گوشت مرغ تولید و روانه بازار مصرف شد.
وی اضافه کرد: این میزان تولید، ۴۰ درصد بیشتر از نیاز روزانه استان بوده و مازاد آن به سایر استانها ارسال شده است.
به گفته وی این موفقیت در حالی رقم خورده که استان با شرایط جنگی و تحریمها روبرو بوده است، که نشاندهنده تلاش مضاعف تولیدکنندگان و متولیان بخش کشاورزی در حفظ و استمرار تولید است.
غیاثوند ادامه داد: این اقدام، ضمن کمک به تامین نیاز پروتئینی کشور، گامی در جهت تقویت اقتصادی استان و مقاومت در برابر فشارهای خارجی محسوب میشود.