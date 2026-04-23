خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان قزوین:

تولید گوشت مرغ در قزوین 40 درصد بیشتر از نیاز استان بوده است
کد خبر : 1776992
لینک کوتاه کپی شد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: در فروردین‌ماه امسال ۶۸۰۰ تن گوشت مرغ تولید و روانه بازار مصرف شد که ۴۰ درصد بیشتر از نیاز روزانه استان بوده و مازاد آن به سایر استان‌ها ارسال شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، بهزاد غیاثوند در تکمیل این خبر گفت: در فروردین ماه سال جاری، استان قزوین شاهد جوجه‌ریزی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه‌ای در ۱۱۷ واحد پرورش مرغ گوشتی بود که در نتیجه آن، ۶۸۰۰ تن گوشت مرغ تولید و روانه بازار مصرف شد.

وی اضافه کرد: این میزان تولید، ۴۰ درصد بیشتر از نیاز روزانه استان بوده و مازاد آن به سایر استان‌ها ارسال شده است. 

به گفته وی این موفقیت در حالی رقم خورده که استان با شرایط جنگی و تحریم‌ها روبرو بوده است، که نشان‌دهنده تلاش مضاعف تولیدکنندگان و متولیان بخش کشاورزی در حفظ و استمرار تولید است.

غیاثوند ادامه داد: این اقدام، ضمن کمک به تامین نیاز پروتئینی کشور، گامی در جهت تقویت اقتصادی استان و مقاومت در برابر فشارهای خارجی محسوب می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید