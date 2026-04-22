به گزارش ایلنا از قزوین، پیمان قجربیگی در این باره گفت: در شرایط کنونی که شاهد افزایش قیمت دارو هستیم، چتر حمایتی بیمه سلامت نیز گسترده‌تر شده تا نگرانی بیماران تحت پوشش کاهش یابد.

وی افزود: در حال حاضر تعداد گروه بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج که در فهرست حمایتی صندوق مربوطه قرار گرفته‌اند، به بیش از 130 گروه بیماری رسیده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان قزوین تصریح کرد: همچنین 69 گروه بیماری دارای بسته خدمتی تدوین‌شده است و در صورت مراجعه این قبیل از بیماران به مراکز طرف قرارداد، پوشش هزینه‌ها توسط سازمان‌های بیمه‌گر پایه و صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج انجام می‌شود.

قجربیگی اضافه کرد: بیماران مشمول 64 گروه دیگر این لیست که فاقد بسته تدوین‌شده هستند، با ارائه فاکتور خرید و مستندات مربوطه از پوشش هزینه‌ها توسط صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج بهره‌مند می‌شوند.

وی ادامه داد: داروهای بیماران خاص و صعب‌العلاج که در بسته‌های خدمتی تدوین‌شده موجود هستند، براساس شرایط مندرج در بسته‌های خدمتی تحت پوشش بیمه‌های پایه مربوطه قرار دارند و در زمان مراجعه این بیماران به داروخانه جهت دریافت این قبیل از داروها، پوشش بیمه پایه به طور خودکار انجام می‌شود.

مدیرکل بیمه سلامت استان قزوین گفت: در خصوص داروهای بیماران خاص و صعب‌العلاج که در بسته خدمتی تدوین‌شده وجود ندارند، به شرط موجود بودن دارو در لیست فارماکوپه کشوری (تولید داخل) و تک‌نسخه‌ای نبودن دارو، امکان پوشش بخشی از هزینه دارو از محل صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج با ارائه مستندات مربوطه، امکان‌پذیر است.

قجربیگی ادامه داد: اعمال تغییرات قیمتی داروها و سهم ارز ترجیحی (از جمله داروهای تخصصی بیماران خاص مانند داروهای Exjade و دفراسیروکس و...) پس از ابلاغ سازمان غذا و دارو در سامانه‌های سازمان بیمه سلامت در حال انجام است.

