مدیرکل راه و شهرسازی استان تاکید کرد؛
حمایت جدی و عملیاتی برای تکمیل موزه دفاع مقدس قزوین
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مجتبی دائیدائی صبح امروز به همراه جمعی از معاونین خود، با حضور در ادارهکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان، با سرهنگ پاسدار محمد امیریمقدم مدیرکل و سرهنگ پاسدار علی کردی جانشین ادارهکل دیدار و گفتگو کرد.
در این بازدید که با هدف بررسی راهکارهای تسریع در عملیات اجرایی فازهای جدید موزه دفاع مقدس قزوین برگزار شد، طرفین در خصوص روند تکمیل این پروژه بزرگ فرهنگی و ارزشی به تبادل نظر پرداختند.
مجتبی دائیدائی در این دیدار با اشاره به جایگاه والای فرهنگ ایثار در جامعه اظهار داشت: ترویج فرهنگ شهادت و انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نسلهای جدید، یک ضرورت انکارناپذیر است. فراهمسازی زیرساختهای فیزیکی و فرهنگی برای این هدف وظیفه همه دستگاههاست و ادارهکل راه و شهرسازی استان قزوین نیز در مسیر تکمیل فازهای جدید این موزه حمایت جدی و عملیاتی خواهد داشت.
وی ضمن اعلام همکاری در این پروژه ملی، بر لزوم تسریع در فرآیندهای حمایتی تاکید کرد و افزود: این مجموعه باید به نمادی از پایداری و مقاومت استان قزوین تبدیل شود.
سرهنگ پاسدار محمد امیریمقدم، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان نیز در پایان این دیدار، ضمن قدردانی از اهتمام و نگاه ویژه مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین، خاطرنشان کرد: تداوم این تعاملات سازنده و همافزایی میان دستگاهی، کلید اصلی موفقیت در اتمام پروژههای فرهنگی حوزه ایثار و شهادت است که ثمره آن در خدمت به اهداف عالی نظام و تبیین حماسههای دفاع مقدس خواهد بود.
در ادامه این برنامه، مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین و هیئت همراه از محوطه موزه دفاع مقدس، ساختمانهای در دست احداث و آمفیتئاتر این مجموعه بازدید کرده و از نزدیک در جریان جزئیات فنی و پیشرفت فیزیکی پروژه قرار گرفتند.