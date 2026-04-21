فراخوان نیروهای داوطلب مردمی و جهادی بسیج سازندگی قزوین
رئیس سازمان بسیج سازندگی استان قزوین از همه جهادگران برای خدمت رسانی در مناطق آسیب دیده از جنگ تحمیلی دعوت به همکاری کرد.
به گزارش ایلنا از قزوین، مهدی صادقپور در این باره گفت: مردم و جهادگران علاقهمند برای برنامهریزی و اعزام به مناطق آسیب دیده در صفحه مربوط به سایت بسیج سازندگی کشور ثبت نام کنند.
وی اضافه کرد: از ظرفیت گروههای متخصص جهادی قزوین برای بازسازی واحدهای آسیبدیده از جنگ تحمیلی اخیر در منطقه 5 تهران بهره گرفتهایم و در روستای نجفآباد استان هم از آواربرداری تا مرمت 10 واحد مسکونی این روستا توسط این گروهها انجام شده است.