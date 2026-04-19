دیدار رئیس و مدیرعامل خانه مطبوعات قزوین با مدیرکل ارشاد قزوین
رئیس، مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره خانه مطبوعات قزوین با علی هوشمند، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان دیدار و گفتوگو کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، رئیس، مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره خانه مطبوعات قزوین با علی هوشمند، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان دیدار و گفتوگو کردند.
در این نشست که سیدمصطفی جعفری رئیس، اسمعیل معصومی مدیرعامل خانه مطبوعات و محمدحسن ارداقیان سرپرست روابطعمومی استانداری حضور داشتند، اعضای هیئتمدیره خانه مطبوعات به بیان دیدگاهها، دغدغهها و مطالبات صنفی خبرنگاران و فعالان رسانهای استان پرداختند و بر ضرورت حمایتهای مؤثرتر از رسانههای محلی و پایش و ساماندهی خبرنگاران تأکید کردند.
علی هوشمند، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین هم در این دیدار با اشاره به نقش مهم رسانهها در توسعه فرهنگی و اجتماعی استان گفت: خانه مطبوعات به عنوان نهاد صنفی خبرنگاران میتواند بازوی کمکی ادارهکل ارشاد در ساماندهی، حمایت و ارتقای جایگاه رسانهها و خبرنگاران باشد و به بهبود فضای رسانهای استان کمک کند.
سید مصطفی جعفری، رئیس خانه مطبوعات استان قزوین هم در این دیدار ابراز امیدواری کرد: با تعامل و همکاری این دو نهاد فرهنگی و صنفی گام های خوبی در حوزه معیشت و آموزش خبرنگاران برداشته شود.
محمدحسن ارداقیان، سرپرست روابطعمومی استانداری قزوین نیز با تأکید بر ضرورت پیگیری جدی مطالبات صنفی خبرنگاران گفت: تلاش میکنیم فضای تعاملی و سازندهای میان اصحاب رسانه و دستگاههای اجرایی استان ایجاد شود.