فرمانده لشکر ۱۶ زرهی قزوین:
توان دریایی ارتش در جنگ رمضان تضعیف نشد
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، امیر سرتیپ دوم علی کریمی ظهر امروز در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه این هفته قزوین با اشاره به تحولات و درگیریهای اخیر منطقهای گفت: در جنگ اخیر ارتش با استفاده از حداکثر ظرفیتهای خود وارد میدان شد؛ از یگانهای پهپادی که با عملیات مستمر اهداف دشمن را مورد اصابت قرار دادند تا یگانهای موشکی نیروی زمینی که برای نخستین مرتبه در چنین سطحی وارد عمل شدند.
وی همچنین به نقش نیروی دریایی ارتش نیز اشاره کرد و یادآور شد: برخلاف ادعاهای دشمن توان دریایی ارتش نه تنها تضعیف نشد بلکه با اجرای عملیاتهای موثر اهداف مهمی از جمله شناورهای دشمن را مورد اصابت قرار داد.
این مقام نظامی با تاکید بر آمادگی کامل نیروهای زمینی ارتش، افزود: تمامی یگانهای نیروی زمینی، از مرزهای شمالغرب گرفته تا جنوب غرب و سواحل مکران مستقر بوده و در کنار سایر نیروهای مسلح از جمله سپاه، فراجا و بسیج، نقش مهمی در ایجاد بازدارندگی ایفا میکنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد پدافند هوایی اشاره کرد و گفت: در قالب سامانه یکپارچه پدافند هوایی بیش از 170 فروند انواع پهپاد پیشرفته دشمن ساقط شد که ارزش هر یک از آنها به دهها میلیون دلار میرسید.
امیر سرتیپ دوم کریمی همچنین از وقوع یک عملیات نفوذی دشمن در اصفهان خبر داد و افزود: با هوشیاری نیروهای پدافند هوایی، این تهدید در همان مراحل اولیه خنثی و هواپیمای دشمن ساقط شد، هرچند در این مسیر تعدادی از فرماندهان و نیروهای ارتش به درجه رفیع شهادت نایل آمدند.
فرمانده ارشد نظامی آجا در استانهای قزوین و زنجان با تاکید بر تداوم آمادگی نیروهای مسلح کشورمان، خاطرنشان کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران در کنار سایر نیروهای مسلح همواره در حالت آمادهباش قرار دارد و هرگونه تهدید علیه کشور را با قدرت پاسخ خواهد داد.