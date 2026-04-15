به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آیت‌الله حسین مظفری عصر امروز در دیدار با جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس گفت: یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی، شهدای عزیز به ویژه شهدای جنگ رمضان را گرامی می‌داریم، شهادت این عزیزان مایه سعادت ابدی برای شهید و افتخاری بزرگ برای بازماندگان است.

وی اضافه کرد: صمیمانه از زحمات جامعه سلامت خصوصاً اورژانس در ایام سال به ویژه در ایام فتنه دی‌ماه و جنگ رمضان تقدیر و تشکر می‌کنم، در ایام فتنه یا قبل از آن گاهی گلایه‌مندی‌هایی وجود داشت، اما خوشبختانه در ایام جنگ رمضان حتی یک مورد گلایه‌مندی از عملکرد بخش سلامت استان قزوین گزارش نشده است.

امام جمعه قزوین وقوع جنگ دوازده‌روزه و فتنه‌ دی ماه را تقدیر الهی دانست و افزود: تقدیر الهی این‌طور بود که جنگ 12 روزه و فتنه‌ دی‌ماه اتفاق بیفتد و دست‌گرمی برای نیروهای مسلح و بخش سلامت کشور باشد، تا بتوانند وظیفه خودشان را در این جنگ وجودی با جبهه‌ی کفر و استکبار به بهترین شکل انجام دهند.

آیت‌الله مظفری در ادامه به مقایسه حضور چهل‌وپنج شبه مردم در خیابان‌ها در حمایت از نظام اسلامی با اعتراضات سراسری در آمریکا پرداخت و خاطرنشان کرد: آنچه در ایران می‌گذرد با آنچه در جبهه مقابل جریان دارد، از زمین تا آسمان متفاوت است. امروز شاهد آن هستیم که در بیش از سه هزار شهر آمریکا تظاهرات سراسری علیه نظام حاکم اتفاق می‌افتد، در حالی‌که در ایران اسلامی، بصیرت و تربیت دینی که رهبر شهیدمان رقم زدند، باعث این برانگیختگی، دلدادگی و حمایت همه‌جانبه مردم از میهن و رهبری شده است.

وی با اشاره به اذعان تحلیلگران مبنی بر ظهور ایران به عنوان «ابر قدرت چهارم دنیا» و دیکته شدن شروط ایران به طرف‌ مقابل برای پایان دادن به جنگ، افزود: این عزت و اقتدار، مصداق بارز آیه شریفه «إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ» است. ملت عزیز ما به‌خاطر پای‌داری بر دین خدا مشمول لطف سرشار الهی قرار گرفته و افق روشن و آینده‌ای عزتمند در انتظار این ملت و نظام اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین در پایان تأکید کرد: از زحمات مدیران حوزه بهداشت و سلامت استان قزوین تقدیر و تشکر می‌کنم، امیدواریم با تداوم این همدلی و تلاش‌ها کاستی‌های حوزه درمان قزوین روزبه‌روز کاهش یافته و خدمات شایسته‌تری به مردم عزیز استان تقدیم شود.

