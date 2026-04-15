به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، جلسه پیگیری تأمین منابع مالی برای تکمیل مرکز ترومای بیمارستان شهید رجایی قزوین از محل ماده 56 قانون الحاق برنامه توسعه عصر امروز به ریاست محمد نوذری استاندار قزوین برگزار شد.

استاندار قزوین در این جلسه با اشاره به اهمیت این پروژه در ارتقای خدمات درمانی استان، بهره‌برداری از مرکز ترومای شهید رجایی را یکی از اولویت‌های جدی حوزه بهداشت و درمان دانست و بر ضرورت سرعت‌بخشی به مراحل اجرایی آن تأکید کرد.

نوذری با بیان اینکه استان قزوین با نگاه توسعه‌محور در حوزه سلامت، پیشرفت چشمگیری داشته است، گفت: مرکز ترومای شهید رجایی یک پروژه حساس و حیاتی برای ارائه خدمات تخصصی به بیماران است و تأخیر در بهره‌برداری از آن قابل قبول نیست.

وی خواستار تسریع در فرآیند اخذ تسهیلات از محل ماده 56 و تکمیل مدارک فنی و حقوقی لازم شد تا روند واگذاری وام و تامین اعتبار پروژه بدون وقفه انجام گیرد.

استاندار قزوین همچنین بر همکاری و همراهی بانک رفاه کارگران به عنوان بانک عامل این طرح تأکید کرد و گفت: مجموعه استان قزوین مصمم است با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه علوم پزشکی و بانک رفاه، مسیر مالی پروژه را هموار کند تا عملیات اجرایی با شتاب بیشتری ادامه یابد.

نوذری افزود: تکمیل این مرکز نقش مهمی در افزایش ظرفیت ارائه خدمات اورژانسی، کاهش زمان رسیدگی به مصدومان و ارتقای شاخص‌های سلامت استان خواهد داشت.

وی در پایان با اشاره به پیگیری جدی استان در تقویت زیرساخت‌های بهداشت و درمان، اظهار امیدواری کرد: با تلاش مشترک دستگاه‌ها و تأمین اعتبارات لازم، مرکز ترومای بیمارستان شهید رجایی در موعد پیش‌بینی‌شده به بهره‌برداری برسد.

انتهای پیام/