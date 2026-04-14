بازسازی روستای «تتنک» بوئین زهرا تا شهریور امسال ادامه دارد

به گزارش ایلنا در قزوین، مصطفی صالحی با اشاره به حمله رژیم جنایتکار آمریکایی اسرائیلی در ۲۲ اسفند ۱۴۰۴ به روستای تتنک گفت: برای بازگرداندن آرامش مردم روستای تتنک بازسازی و ساخت منازل تخریب شده در اثر جنگ با تمام توان آغاز شده و کار بدون توقف ادامه دارد.

صالحی تصریح کرد: ازهمان ساعات اولیه شروع عملیات بازسازی، بخش عمده مصالح مورد نیاز شامل ۴۰ تن میلگرد و چندین تن ماسه و آجر سفال که زمینه اجرای سریع مراحل ساخت را فراهم کرده توسط خیرین خیراندیش شهرستان تأمین شده و در محل تخلیه و یا تخصیص یافته است.

فرماندار بوئین زهرا با اشاره به اینکه ۱۰۰ مترمکعب بتن آماده نیز توسط خیرین گرانقدر شهرستان برای این پروژه اختصاص یافته است تأکید کرد: تأمین این حجم اولیه مصالح نشان می‌دهد اراده جدی برای سرعت دادن به بازسازی و تکمیل این واحدها وجود دارد.

وی گفت: این کمک‌ها در راستای بیانات رهبری، که مردم در شرایط جنگی همدیگر را یاری و کمک کنند صورت گرفته است.

صالحی با اشاره به بازدید استاندار از محل روستای آسیب دیده تتنک یادآور شد: حضور استاندار محترم و دستور صریح ایشان برای تسریع کار و تحویل ۶ ماهه واحد به مردم شهید پرور روستا، پشتوانه‌ای مهم برای ادامه بی‌وقفه عملیات بازسازی منازل تخریب شده براثر جنگ تحمیلی سوم است.

فرماندار بوئین زهرا همچنین از نقش فعال بنیاد مسکن در بازسازی واحدها قدردانی کرد و اظهار داشت: مجموعه بنیاد کلیه اقدامات آوار برداری و آماده‌سازی ساخت را انجام داده و هم‌اکنون عملیات اجرایی احداث ۱۲ واحد مسکونی در دست اجراست.

وی در پایان افزود: امیدواریم بتوانیم با تحویل به موقع واحدها در شهریورماه امسال لبخند رضایت بر چهره خانواده‌ها نقش ببندد.

انتهای پیام/