به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری امشب در نشست فرمانداران ، بخشداران و اعضای کمیته های ستاد انتخابات استان تأکید کرد: بخشداران و فرمانداران در صف اول خدمت و برگزاری انتخابات قرار دارند؛ لذا دقت، بی‌طرفی و التزام به قانون در تمامی مراحل ضروری است.

وی افزود: این نخستین انتخابات در دولت چهاردهم است و نگاه دولت برگزاری انتخاباتی سالم، رقابتی، پرشور و با مشارکت حداکثری مردم است.

استاندار قزوین در نشست فرمانداران و بخشداران و اعضای کمیته ستاد انتخابات استان گفت: دولت میدان‌دار اصلی پشتیبانی در جنگ است و همه ما موظفیم از تصمیمات نظام مقدس جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف از جمله دیپلماسی، جنگ یا صلح دفاع کنیم.

نوذری در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: هیئت‌های نظارت باید در بررسی صلاحیت‌ها به مرّ قانون عمل کنند و برای هرگونه رد صلاحیت، مستندات قانونی و قابل استناد داشته باشند.

وی ادامه داد: شاخص سنجش عملکرد فرمانداران و بخشداران در انتخابات مشخص می‌شود؛ جایی که باید تصمیمات بر پایه عقلانیت، قانون‌مداری و منافع نظام و دولت گرفته شود تا زمینه مشارکت گسترده مردم فراهم شود.

