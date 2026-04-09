به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، در نشست مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قزوین با مشاوران امور بانوان دستگاه‌های اجرایی که ظهر امروز برگزار شد، بر توانمندسازی مشاوران از طریق آموزش‌های تخصصی امداد و نجات، توجه ویژه به سلامت زنان به‌ویژه زنان باردار، ارائه خدمات مشاوره‌ای رایگان و تقویت اطلاع‌رسانی خدمات دستگاه‌ها در شرایط بحران تأکید شد.

مریم بیدخام مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری در این نشست با اشاره به نقش کلیدی مشاوران بانوان در ارتقای آگاهی و توانمندسازی کارکنان و جامعه هدف، برگزاری کارگاه‌های تخصصی امداد و نجات و کمک‌های اولیه را از برنامه‌های ضروری دانست و تأکید کرد: این دوره‌ها باید به صورت ساختارمند و هدفمند برگزار شود تا تاب آوری بانوان در مواجهه با شرایط اضطراری افزایش یابد.

وی با بیان اینکه سلامت زنان به‌ویژه زنان باردار از اولویت‌های اساسی است، گفت: ارائه خدمات بهداشتی، مراقبتی و روانی به این گروه باید در هر شرایطی مدنظر باشد و دستگاه‌های اجرایی در هماهنگی با شبکه‌های بهداشتی و درمانی برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشند.

او همچنین با تأکید بر اهمیت حمایت روانی از زنان و خانواده‌ها، از ارائه خدمات مشاوره‌ای رایگان و با تخفیف‌ ویژه از سوی مراکز بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی و اداره‌کل ورزش و جوانان خبر داد و خواستار بهره‌گیری کامل از این ظرفیت‌ها برای کاهش فشارهای روانی و بهبود سلامت اجتماعی شد.

مدیرکل امور بانوان بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق و گسترده خدمات دستگاه‌های اجرایی استان، به‌ویژه در شرایط بحرانی و جنگی تأکید کرد و گفت: استفاده از بسترهای ارتباطی معتبر و قابل دسترس برای انتقال اطلاعات درست، نقشی مهم در مدیریت بحران و افزایش آگاهی عمومی دارد.

انتهای پیام/