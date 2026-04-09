به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آیت‌الله حسین مظفری در تجمع پرشکوه مردم قزوین در اربعین شهدای مقاومت با تحلیل ابعاد جنگ تحمیلی سوم و پذیرش آتش‌بس از سوی شورای عالی امنیت ملی، گفت: تأکید می‌کنم که مردم به مسئولان نظام اسلامی اعتماد کنند و اجازه ندهند شقاق و انشقاق در بین صف‌های متحد و منسجم ایجاد شود که این خواست دشمن است.

وی ادامه داد: یاد و خاطره شهدای عزیزی که در چهل روز گذشته در جنگ تحمیلی سوم تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شد را گرامی می‌داریم.

آیت‌الله مظفری افزود: خون پاک و مطهر امام شهیدمان و سایر شهدای عزیزمان موجب برانگیختگی و بعثت دوباره‌ی ملت عزیز ایران و بیداری بسیاری از مردم در اقصی نقاط عالم از مسلمان و غیر مسلمان شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین تصریح کرد: شهادت امام عزیزمان، چهل شب است که ملت عزیز ایران اسلامی را به خیابان کشانده است، این حضور حماسی و پرشکوه شما اولاً به عنوان ابراز ارادت و محبت عمیق شما به امام شهید و سایر شهدای والامقام است، ثانیاً به عنوان ابراز بیعت با خلف صالح امام شهید مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای است و ثالثاً به منظور اعلان حمایت و وفاداری نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و به نشانه اعلان انزجار از دشمنان این مرز و بوم به ویژه قاتلان امام شهید و سایر شهدای عزیز ما است.

وی با تقدیر از حضور مردم قزوین در برنامه‌های مختلف تجمعات شبانه، عنوان کرد: این تنوعی که در برنامه‌های شهر قزوین بود کم‌نظیر یا بی‌نظیر بود که اهداف متعددی را دنبال می‌کرد، آنچه که در این چهل روز انجام شد حاصل یک کار جمعی و هماهنگ بود؛ از طرفی شما مردم عزیز خیابان‌ها را به تسخیر خودتان درآوردید و خیال رزمندگان را از پشت جبهه راحت کردید، از طرف دیگر سپاه مقتدر و ارتش دلاور ما و عزیزان فراجا مستقیماً با اقتدار با دشمن روبرو شدند و مشت محکمی به دهان دشمن کوبیدند و از طرف دیگر مسئولان اجرایی کشور، امورات اقتصادی شما مردم عزیز را به خوبی اداره کردند، حاصل این کار منسجم که تحت زعامت رهبری امام جامعه انجام شد، باعث شد تا دشمنی که برای تغییر نظام اسلامی و تجزیه کشور حمله کرده بود منکوب شود.

آیت‌الله مظفری بیان کرد: سپاه و ارتش مقتدر ما پایگاه های آمریکا در منطقه را در هم کوبیدند، پایگاه هوایی که در طول حدود 50 سال با هزینه بیش از ده ها میلیون دلار برپا شده بود همه از رده خارج شد.

امام جمعه قزوین تصریح کرد: نیروهای مسلح ما تل‌آویو و حیفا و سایر شهر ها و شهرک های صهیونیستی را شخم زدند و بسیاری از مراکز نظامی و اقتصادی دشمن را مورد ضربه قرار دادند و با اقتدار کامل تنگه هرمز را به تسلط خودشان درآوردند، البته که طبیعی است که خسارت های مادی و معنوی نیز دیده ایم، اما این اقتداری که شما ملت عزیز ایران از خودتان به نمایش گذاشتند باعث شد تا دشمن به اهداف شوم خود نرسد.

وی ضمن اشاره به آخرین عملیات دشمن در استان اصفهان گفت: دشمن با ده‌ها فروند جنگنده و بالگرد به دنبال این بود که مواد هسته‌ای را از کشور خارج کند اما از آنجا که پروردگار متعال پشتیبان شما مردم مومن بود، طبس دیگری را برای دشمنان رقم زد و مجبور شدند با سرافکندگی و خواری یک بار دیگر طعم شکست را بچشند و دست از پا درازتر نیروهای باقی‌ مانده‌ی خودشان را بردارند و از ایران اسلامی فرار کنند.

نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری بخش دیگری از سخنان خود به تحلیل بیانیه شورای عالی امنیت ملی در خصوص پذیرش آتش‌بس پرداخت و افزود: اتفاقی که در سحرگاه دیشب اتفاق افتاد و تجزیه و تحلیل های مختلفی را در سطح جامعه ایجاد کرد، پذیرفتن آتش‌بس از سوی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به ویژه شورای عالی امنیت ملی بود.

وی با مرور مهمترین نکات این بیانیه گفت: در این بیانیه اشاره شده بود که دشمن حدود یک ماه است که پیشنهادهایی را برای آتش‌بس از طریق واسطه‌ها به مسئولان کشور ما ارائه کرده است، دشمنی که تصور می‌کرد در عرض دو سه روز می‌تواند به آن اهداف شوم خود برسد، به فاصله چند روز فهمید که امکان‌پذیر نیست.

آیت‌الله مظفری با تأکید بر اینکه نظام اسلامی پیشنهادهای اولیه دشمن را نپذیرفت، خاطرنشان کرد: تصمیم نظام که مستظهر است به پشتیبانی شما ملت عزیز از آغاز تاکنون این بوده و است که این نبرد مقدس را تا تثبیت تمام دستاوردهای عظیم آن و خلق معادلات جدید امنیتی و سیاسی در منطقه مبتنی بر پذیرش قدرت و سیادت ایران و جبهه‌ی مقاومت ادامه دهد.

امام جمعه قزوین در تشریح چرایی پذیرش آتش‌بس در مقطع تاریخی، مستقیماً به متن بیانیه شورای عالی امنیت ملی استناد کرد و اظهار داشت: اولاً همه‌ی مطالبات به حق مردم ایران اسلامی توسط دشمن دیشب پذیرفته شد، ثانیاً در این مکتب، دست بالا از آن نظام مقدس جمهوری اسلامی است و در میدان نبرد پیروزی با نظام مقدس ما است و ثالثاً دشمن از تحقق همه‌ تهدید های خود ناکام مانده است.

وی با اشاره به اینکه شورای عالی امنیت ملی عالی‌ترین نهاد امنیتی و سیاسی کشور برای تصمیم‌گیری در این موارد است، گفت: عزیزان توجه داشته باشند که این شورا امکان ندارد بدون مشورت، هدایت و بدون موافقت مقام معظم رهبری چنین بیانیه‌ای دهد و موافقت خودش با آتش‌بس را اعلام کند، مردم عزیز توجه داشته باشند که مسئولان عالی کشور را متهم به سازش‌کاری نکنند و خدای نکرده علیه آن‌ها شعار ندهند.

آیت‌الله مظفری با اعلام اینکه حداکثر پانزده روز برای انجام مذاکرات در اسلام‌آباد پاکستان در نظر گرفته شده است، تأکید کرد: پیروزی ملت ایران در این صحنه آن است که دشمن از همه پیشنهادهای سابق خود صرف‌نظر کرد و تسلیم خواسته‌های ده‌گانه‌ی نظام مقدس ما و مردم عزیز ما شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین تصریح کرد: دشمن با خواری به همه‌ این‌ها تن داده و تسلیم خواسته‌های به حق نظام اسلامی شده است.

وی در پاسخ به نگرانی مردم مبنی بر عدم اعتماد به دشمن، افزود: همه این را می‌دانند که به دشمن نمی‌شود اعتماد کرد، اما ما تضمین عینی در برابر دشمن داریم، تنگه‌ هرمز به دست سپاه و ارتش دلاور ما است و هرگز اجازه نمی‌دهند که دشمن نقض عهد کند و اگر این کار را انجام دهد، گلوی دشمن را خواهیم فشرد و همانگونه که رهبر عزیزمان فرمود همه خسارت ها و غرامت هایی را که به ایران اسلامی تحمیل کردند به زور از آن‌ها خواهیم گرفت.

آیت‌الله مظفری با اشاره به نقض عهد مجدد رژیم صهیونیستی در حمله به لبنان و حزب‌الله، با قاطعیت اعلام کرد: دست‌های سپاه و ارتش ما بر روی ماشه است، سردار موسوی عزیز دقایقی پیش پیام داد که ما در حال آماده شدن برای عکس‌العملی مناسب و کوبنده علیه رژیم صهیونیستی هستیم، مطمئن باشید که دست برتر با نظام اسلامی است.

امام جمعه قزوین یادآور شد: تأکید می‌کنم که مردم به مسئولان نظام اسلامی اعتماد کنند و اجازه ندهند شقاق و انشقاق در بین صف‌های متحد و منسجم ایجاد شود که این این خواست دشمن است.

وی خاطرنشان کرد: مطمئن باشید که مقام معظم رهبری در اولین فرصت از این تصمیم نظام حمایت خواهند کرد، اتحاد، انسجام و یکدلی و یک‌ زبانی خودتان را حفظ کنید، حضور پرشکوه و حماسی خودتان در کف خیابان‌ها را ترک نکنید و بدانید که شما امروز از هر زمان دیگر عزتمندتر و مقتدرتر هستید.

آیت‌الله مظفری افزود: اگر بخواهند با کید و مکر با شما روبه‌رو شوند، همان خدایی که در میدان شما را یاری کرد، در پای میز مذاکره نیز سرداران دیپلماسی شما را کمک خواهد کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین در پایان تأکید کرد: اگر تقوای الهی را رعایت کنید که از مصادیق تقوا حفظ وحدت و پرهیز از متهم کردن مسئولان کشور است، خدای متعال وعده داده که کید و مکر دشمنان نمی‌تواند آسیبی به شما برساند.

