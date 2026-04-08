صدور مجوز تغییر کاربری ۳۳۷ هزار متر مربع اراضی زراعی قزوین
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین از صدور مجوز تغییر کاربری بیش از ۳۳۷ هزار متر مربع اراضی زراعی این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، محسن خیرخواه از صدور ۴۵ فقره مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی در این شهرستان طی سال ۱۴۰۴ خبر داد. این اقدامات در راستای سیاستهای حمایتی از بخش کشاورزی و با هدف ارتقاء بهرهوری و ایجاد ارزش افزوده در صنایع مرتبط صورت گرفته است.
وی بیان کرد: این مجوزها مساحتی معادل ۳۳۷,۷۴۲ متر مربع را شامل میشوند و طیف وسیعی از فعالیتهای تولیدی را در بر میگیرند.
مدیر جهاد کشاورزی قزوین افزود: از مجموع ۴۵ مجوز صادر شده، ۸ فقره به احداث مرغداری گوشتی، ۶ فقره به راهاندازی واحدهای تولید محصولات گلخانهای، یک فقره به احداث سردخانه و ذخیرهسازی مواد غذایی، ۱۵ فقره به ایجاد اتاق کارگری و مستحدثات بر اساس احکام قضایی قطعی، و ۲ فقره نیز به احداث واحدهای پرورش گاو صنعتی و تکثیر ماهیان سردآبی اختصاص یافته است.
خیرخواه تأکید کرد که صدور این مجوزها با هدف کمک به توسعه پایدار و رونق اقتصادی در بخشهای کشاورزی، دامپروری و صنایع غذایی صورت گرفته است.
وی افزود: ما تلاش میکنیم تا با تسهیل فرآیندهای اداری و ارائه حمایتهای لازم، زمینه را برای سرمایهگذاری در این حوزهها فراهم آوریم.
مدیر جهاد کشاورزی قزوین ادامه داد: این تغییر کاربریها پس از طی مراحل کارشناسی دقیق، رعایت کامل ضوابط زیستمحیطی و فنی، و با اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری استان قزوین انجام شده است.