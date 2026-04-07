دپوی ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در انبار یک معدن

به گزارش ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی در تشریح جزئیات این خبر گفت: در راستای مقابله با قاچاق سوخت و جلوگیری از هدر رفت سرمایه ملی در پی دریافت خبری مبنی نگهداری سوخت قاچاق و فاقد مجوز در یکی از معادن شهرستان قزوین، بلافاصله پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرارگرفت.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضایی با همراهی عوامل شرکت نفت به معدن مورد نظر اعزام و در بازرسی از محل ۳۰ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع و فاقد هر گونه مجوز مثبته از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله کشف شده را بالغ بر ۱۴ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، خاطرنشان کرد: دراین خصوص یک نفر با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

