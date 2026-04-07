به گزارش ایلنا از قزوین، محمدرضا صفی‌خانی ظهر امروز در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: همدلی و همراهی میان دستگاه‌های اجرایی به‌ ویژه در مجموعه تعزیرات حکومتی و مدیریت راهبردی، موجب شد استان قزوین کمترین آسیب را در شرایط خاص اخیر متحمل شود.

وی با اشاره به پیش‌بینی‌های انجام‌شده در حوزه تامین کالا، افزود: برای مواجهه با شرایط سخت، آمادگی کامل در استان وجود داشت، به‌ گونه‌ای که هیچ خللی در روند خدمت‌ رسانی ایجاد نشده و حداقل تا چهار ماه ذخایر کالاهای استراتژیک در استان پیش‌بینی شده است.

صفی‌خانی ادامه داد: در اوج شرایط جنگی، تقاضا در استان تا 2 برابر جمعیت افزایش یافت، اما با این وجود، موارد گران‌فروشی و کم‌فروشی به حداقل رسید و بازار از ثبات قابل قبولی برخوردار بود.

معاون امور اقتصادی استاندار قزوین همچنین به تشدید نظارت‌ها اشاره کرد و یادآور شد: قضات در قالب گشت‌های مشترک در کنار تیم‌های بازرسی حضور فعال داشتند و همین امر نقش موثری در کنترل بازار ایفا کرد.

صفی‌خانی اضافه کرد: با وجود همه فشارها و حتی برخی تجمعات مردمی، در حوزه تامین کالاهای اساسی کمبودی در استان احساس نشده و روند توزیع به‌ صورت مستمر ادامه دارد.

وی در ادامه ضمن قدردانی از خدمات مدیرکل پیشین تعزیرات حکومتی استان، افزود: آقای حسن‌پور از نیروهای باتجربه و کوشا بودند که نقش مهمی در مدیریت این حوزه ایفا کردند و امیدواریم با حضور مدیر جدید نیز روند خدمت‌رسانی با قوت ادامه یابد.

انتهای پیام/