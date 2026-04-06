به گزارش ایلنا از قزوین، عباس علایی مقدم مدیرعامل تیم شمس‌آذر قزوین اعلام کرد: برگزاری لیگ برتر در شرایط کنونی امری غیرمنطقی است.

وی افزود: یکی از باشگاه‌های لیگ برتری که مخالفت رسمی خود با ادامه لیگ برتر در شرایط کنونی و فضای جنگی را اعلام کرده، تیم شمس آذر قزوین است.

علایی مقدم در توضیح دلایل این باشگاه برای مخالفت با شروع لیگ برتر گفت: برگزاری لیگ در این شرایط برای همه باشگاه‌ها دشوار است و اگر قرار به برگزاری متمرکز بازی‌ها باشد، هیچ شهری نیست که زمین تمرین کافی داشته باشد.

وی با اشاره به مشکلات مالی باشگاه‌های فوتبال ایران بیان کرد: شمس آذر باشگاهی خصوصی محسوب می‌شود و شرکت شمس آذر در این برهه، به وظیفه خود عمل می‌کند و شرکت شمس‌آذر کالایی راهبردی و غذایی (آرد و ماکارونی) تولید می‌کند و صادرات خودش را متوقف کرده است.

علایی مقدم تصریح کرد: حضور یک ماهه اعضای تیم‌ها در یک شهر از لحاظ اقتصادی به سود باشگاه‌ها نیست.

