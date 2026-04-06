مخالفت مدیرعامل باشگاه شمسآذر با برگزاری متمرکز بازیهای لیگ برتر
مدیرعامل باشگاه شمس آذر قزوین ضمن مخالفت با شروع لیگ برتر برگزاری مسابقات به صورت متمرکز را غیر منطقی دانست.
به گزارش ایلنا از قزوین، عباس علایی مقدم مدیرعامل تیم شمسآذر قزوین اعلام کرد: برگزاری لیگ برتر در شرایط کنونی امری غیرمنطقی است.
وی افزود: یکی از باشگاههای لیگ برتری که مخالفت رسمی خود با ادامه لیگ برتر در شرایط کنونی و فضای جنگی را اعلام کرده، تیم شمس آذر قزوین است.
علایی مقدم در توضیح دلایل این باشگاه برای مخالفت با شروع لیگ برتر گفت: برگزاری لیگ در این شرایط برای همه باشگاهها دشوار است و اگر قرار به برگزاری متمرکز بازیها باشد، هیچ شهری نیست که زمین تمرین کافی داشته باشد.
وی با اشاره به مشکلات مالی باشگاههای فوتبال ایران بیان کرد: شمس آذر باشگاهی خصوصی محسوب میشود و شرکت شمس آذر در این برهه، به وظیفه خود عمل میکند و شرکت شمسآذر کالایی راهبردی و غذایی (آرد و ماکارونی) تولید میکند و صادرات خودش را متوقف کرده است.
علایی مقدم تصریح کرد: حضور یک ماهه اعضای تیمها در یک شهر از لحاظ اقتصادی به سود باشگاهها نیست.