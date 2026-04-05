معاون روابط عمومی استانداری قزوین معرفی شد

به گزارش ایلنا از قزوین، محمد رحیمی مشاور و مدیرکل حوزه استاندار در این جلسه با تقدیر ویژه از خدمات و تلاش‌های صادقانه معاون پیشین، عملکرد وی را در ارتقای جایگاه روابط عمومی استانداری، تقویت ارتباطات سازمانی و تعامل مؤثر با رسانه‌ها ستود.

مشاور استاندار و مدیرکل حوزه استاندار همچنین از تلاش‌های مستمر همکاران روابط عمومی استانداری در مسیر اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف و مؤثر قدردانی به‌عمل آمد و بر ضرورت تداوم این مسیر حرفه‌ای و بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود برای اطلاع‌رسانی شفاف، پاسخگو و اثرگذار تأکید کرد.

در این مراسم از خدمات و تلاش‌های ارزشمند معاون پیشین روابط عمومی در دوران تصدی مسئولیت، تقدیر و تشکر به‌عمل آمد و نقش مؤثر وی در ارتقای ارتباطات سازمانی و اطلاع‌رسانی مورد تأکید قرار گرفت.

در ادامه این مراسم محمد رحیمی مشاور و مدیرکل حوزه استاندار با حفظ سمت مسئولیت روابط عمومی استانداری را برعهده گرفت.

انتهای پیام/