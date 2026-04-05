اقامت بیش از 13 هزار مسافر نوروزی در قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، مریم مهدوی با اعلام این خبر گفت: طی این مدت بخش قابل‌توجهی از مسافران در مراکز اقامتی رسمی شامل هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، مهمان‌پذیرها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و سنتی و سایر مراکز دارای مجوز اسکان و پذیرش شده‌اند و در کنار آن فضاهای اقامتی غیررسمی استان شامل مراکز اسکان آموزش و پرورش، خانه‌های استیجاری، زائرسراها و... نیز برای میزبانی از مسافران مورد استفاده قرار گرفته‌است.

وی اضافه کرد: در این ایام مراکز اقامتی رسمی استان با تخفیف 50 درصدی میزبان گردشگران و هموطنان آسیب‌دیده در جنگ اخیر بوده‌اند و در این ایام نظارت مستمر بر نحوه خدمات‌رسانی به میهمانان و گردشگران نوروزی در مراکز اقامتی به‌صورت مستمر انجام شده است.

سرپرست میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین با تأکید بر تلاش ستاد اجرایی خدمات سفر استان برای ارائه خدمات مطلوب به مسافران ورودی به استان اظهار کرد: ارائه خدمات برای اسکان مسافران تا پایان شرایط جنگی و بازگشت کشور به شرایط عادی با جدیت ادامه دارد و واحدهای خدمات‌رسان در این حوزه در تلاش‌اند بهترین شرایط را برای رفاه حال مسافران و هموطنان عزیز فراهم آورند.

مهدوی با آرزوی آرامش، امنیت و سربلندی برای ایران عزیز از همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی، عوامل نظارتی و فعالان حوزه گردشگری در اجرای مطلوب خدماترسانی در ایام نوروز قدردانی کرد.

