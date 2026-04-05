مدیرعامل شهرکهای صنعتی استان قزوین:
94 سرمایه گذار جدید در شهرک های صنعتی قزوین جذب شد
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، شهریار کشاورز شاهباز ظهر امروز در نخستین جلسه شورای معاونین شرکت گفت: در سال گذشته 94 قرارداد با مجموع مساحت بیش از 49 هکتار در شهرکها و نواحی صنعتی استان منعقد شده است.
کشاورز شاهباز با اشاره به روند رو به رشد سرمایهگذاری در ماههای اخیر افزود: تا ابتدای بهمنماه 53 قرارداد صنعتی و کارگاهی به ثبت رسیده بود و پس از اعلام فراخوان و ارائه مشوقهای حمایتی ویژه دهه مبارک فجر تا پایان سال، 41 قرارداد صنعتی و کارگاهی دیگر نیز در مدت دو ماه در شهرکها و نواحی صنعتی منعقد و واگذار شد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان یادآور شد: بیشترین حجم سرمایهگذاریهای انجام شده در شهرکهای صنعتی استان مربوط به شهرکهای حکیمیه، لیا، خرمدشت و کاسپین بوده است.
وی با اشاره به تملک طرح توسعه شهرک صنعتی لیا تصریح کرد: توسعه شهرکهای صنعتی با ایجاد بسترهای مناسب سرمایهگذاری، نقش بسزایی در رونق تولید و اشتغالزایی در استان خواهد داشت و ما در سال جدید با جدیت بیشتری در راستای جذب سرمایهگذاران و تحقق شعار سال گام برخواهیم داشت و شاهد افزایش سرمایهگذاری، ایجاد فرصتهای شغلی جدید و رونق اقتصادی در این استان باشیم.
کشاورز شاهباز این قول را داده در کمترین زمان در راستای تسهیل گری و کم کردن بروکراسی اداری در برداشتن موانع پیش روی تولید کنندگان و صنعتگران و تلاش مضاعف همکاران این مجموعه با همت بالا تمامی امکانات را برای متقاضیان سرمایه گذاری فراهم کنیم.