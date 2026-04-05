توسط کانون پرورش فکری صورت گرفت؛

اجرای برنامه هنری برای کودکان در بیمارستان شهر تاکستان

با همکاری مرکز فرهنگی و هنری شماره یک کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان تاکستان و خانه نمایش کانون استان قزوین در آغاز سال جدید و در روزهای دفاع ملی برنامه هنری برای کودکان بیمار در بیمارستانها تاکستان اجرا شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، هنرمندان خانه نمایش کانون استان قزوین با همراهی سمیرا حاجی فتحعلی مجری صدا و سیمای شبکه پویا برای کودکان بیمار در بیمارستان تامین اجتماعی شهرستان تاکستان برنامه اجرا کردند.

با هماهنگی مرکز فرهنگی و هنری شماره یک کانون تاکستان ویژه برنامه‌هایی در بیمارستان تامین اجتماعی این شهرستان اجرا شد.

بر این اساس هنرمندان خانه نمایش کانون استان قزوین در کنار مربی مسئول مرکز فرهنگی و هنری شماره یک کانون تاکستان با همراهی سمیرا حاجی فتحعلی مجری صدا و سیمای کشور (شبکه پویا) با حضور در بیمارستان کودکان قدس همراه با اجرای برنامه برای آنها به آنها کتاب و هدیه دادند.

اجرای برنامه نوروزی حاجی فیروز و عیادت از کودکان بیمار از بخش‌های دیگر این برنامه بود.

 

