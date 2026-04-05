اجرای برنامه هنری برای کودکان در بیمارستان شهر تاکستان

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، هنرمندان خانه نمایش کانون استان قزوین با همراهی سمیرا حاجی فتحعلی مجری صدا و سیمای شبکه پویا برای کودکان بیمار در بیمارستان تامین اجتماعی شهرستان تاکستان برنامه اجرا کردند.

با هماهنگی مرکز فرهنگی و هنری شماره یک کانون تاکستان ویژه برنامه‌هایی در بیمارستان تامین اجتماعی این شهرستان اجرا شد.

بر این اساس هنرمندان خانه نمایش کانون استان قزوین در کنار مربی مسئول مرکز فرهنگی و هنری شماره یک کانون تاکستان با همراهی سمیرا حاجی فتحعلی مجری صدا و سیمای کشور (شبکه پویا) با حضور در بیمارستان کودکان قدس همراه با اجرای برنامه برای آنها به آنها کتاب و هدیه دادند.

اجرای برنامه نوروزی حاجی فیروز و عیادت از کودکان بیمار از بخش‌های دیگر این برنامه بود.

