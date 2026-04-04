به گزارش ایلنا از قزوین، سیدمحمود موسوی صانع با اشاره به تصمیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت: نظر به شرایط مربوط به تحمیل جنگ در کشور و در اجرای مصوبات مراجع ذی‌صلاح درخصوص تمدید مواعید تعیین شده در قوانین و مقررات مالیاتی و جهت تکریم مودیان به منظور ایجاد امکان ارایه اسناد و مدارک برای حسابرسی های مالیاتی و تسهیل در ارایه خدمات مالیاتی، مهلت رسیدگی و صدور برگ تشخیص و مطالبه مالیاتی تمدید شد.

وی با تأکید بر لزوم ایجاد فرصت کافی برای تکمیل فرآیندهای قانونی افزود: بر اساس مصوبات مربوط، مهلت رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات برای اظهارنامه‌های میان‌سالی و انحلال، موضوع مواد 156، 157 و 117 قانون مالیات‌های مستقیم، که انقضای مهلت رسیدگی و صدور برگ تشخیص آنها از 1404/12/9 لغایت 1405/1/31 بود تا تاریخ 31 اردیبهشت‌ماه 1405 تمدید شده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین ادامه داد: این تصمیم با هدف حمایت از مؤدیان و ماموران مالیاتی، کاهش فشار ناشی از شرایط ویژه کشور و افزایش دقت در فرآیند رسیدگی مالیاتی اتخاذ شده است.

