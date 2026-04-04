از ابتدای ماه رمضان صورت گرفت؛

عرضه بیش از 900 تن گوشت قرمز در قزوین

عرضه بیش از 900 تن گوشت قرمز در قزوین
مدیر بازرسی و نظارت بر بازار کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: از ابتدای ماه رمضان تاکنون بیش از 900 تن گوشت قرمز در سطح استان عرضه شده است.

به گزارش ایلنا از قزوین، در راستای نظارت بر چرخه تولید و تامین پایدار گوشت قرمز در بازار، مدیر بازرسی و نظارت بر بازار کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین به همراه بازرس این سازمان، از کشتارگاه دام دشت بره بازدید کرد.

علی اسفندیاری، مدیر این مجموعه، بر ضرورت فعالیت بی‌وقفه کشتارگاه‌ها در ایام نوروز 1405 و ماه مبارک رمضان تاکید کرد و این بازدید را گامی مهم در جهت حفظ امنیت غذایی استان دانست.

اسفندیاری در جریان این بازدید، از نزدیک در روند ورود دام، مراحل کشتار و نحوه تأمین و توزیع گوشت قرمز قرار گرفت.

وی با اشاره به جایگاه ویژه قزوین به عنوان یکی از استان‌های پیشرو در تولید گوشت قرمز، اعلام کرد که از ابتدای ماه رمضان تاکنون بیش از 900 تن گوشت قرمز در سطح استان عرضه شده است.

وی همچنین تاثیر اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در افزایش سرانه مصرف محصولات پروتئینی را مثبت ارزیابی کرد.

کشتارگاه دشت بره به عنوان یکی از مراکز کلیدی در این صنعت، در طول سال به طور مستمر به عرضه گوشت تازه و با کیفیت به شهروندان استان قزوین مشغول است و این فعالیت‌ها در ایام تعطیل و مناسبت‌های خاص نیز با جدیت ادامه خواهد یافت.

