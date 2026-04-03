به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حجت الاسلام حسین مظفری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قزوین ضمن اشاره به اینکه ۳۴ روز از آغاز جنگ تحمیلی آمریکا و اسراییل بر علیه کشور ما می‌گذرد، تصریح کرد: جنگ دارای یک هرم فرماندهی است که در راس آن رهبری نظام قرار دارد و اضلاع دیگر آن نیز توده مردم به همراه نیروهای نظامی و مسوولان کشور قرار دارند.

وی در خصوص رهبری نظام، ضمن اشاره به اینکه بعد از شهادت رهبر شهیدمان،‌ آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای سایه اقتدار خود را بر ملت ایران گسترانده و وظایف خود را با سلامت و اقتدار انجام می‌دهند، اظهار کرد: مردم مشتاق دیدار ایشان در قاب تلویزیون هستند اما به دلیل شرایط امنیتی موجود و حفظ سلامت ایشان، این امکان در حال حاضر وجود ندارد و این دوری به دلیل حساسیت شرایط تحمل می‌شود.

امام جمعه قزوین بخش عمده اداره کشور را بر عهده توده مردم دانست و بیان کرد: مردم وظیفه الهی خود را در این جنگ به بهترین وجه انجام داده‌اند، حضور مردم در خیابان‌ها برای حمایت از نیروهای مسلح خود یک اعجاز الهی است و امشب نیز موج ۳۵ حضور مردم در خیابان‌های قزوین محسوب می‌شود،‌ حضور مردم جلوه‌ای از مقاومت است که هیچگاه سست نخواهد شد.

مظفری با اشاره به نمونه‌هایی از فداکاری مردم در فضای مجازی، از جمله اهدای خودرو، طلا و دوچرخه توسط مردم کشورهای دیگر برای کمک به جبهه ایران، اظهار کرد: نه تنها مردم ایران بلکه میلیون‌ها مسلمان در این جنگ تحمیلی با ایران همراه هستند.

وی ادامه داد: همچنین هفت میلیون نفر در پویش جان فدای میهن ثبت نام کرده‌اند که این موضوع نشان از قدرت و اراده مردم در برابر دشمنان است.

وی با بیان اینکه طلاب و روحانیون نیز در این جنگ پای کار هستند و در قالب گروه‌های جهادی و ایجاد مواکب حضوری مستمر دارند، به اقلیتی اشاره کرد که اثری از آنها دیده نمی‌شود و خواستار حضور پررنگ‌تر روحانیون در وسط میدان شد.

امام جمعه قزوین از اساتید دانشگاه‌ها خواست تا در این ایام جنگ پای کار باشند و در واکنش به حمله احتمالی دشمن به دانشگاه‌ها پیشنهاد کرد که اگر دشمن حمله‌ای به دانشگاه های ما کرد، نیروهای مسلح کشورمان دانشگاه های دشمن را با خاک یکسان کنند.

وی با پرسش از چهره‌های هنری و ورزشی، اظهار کرد: این افراد در این ایام جنگ کجا هستند، از آنها می خواهیم تا از محبوبیت خود برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی استفاده کنند و به آغوش ملت ایران بازگردند.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری، نیروهای نظامی را رکن دوم جنگ دانست و گفت: این عزیزان قدرت آمریکا را پوشالی نشان دادند و بلایی بر ناوهای آمریکا آوردند که هزاران کیلومتر از کشورمان فاصله گرفتند.

وی با اشاره به در هم کوبیدن پایگاه‌های آمریکا در منطقه، از نیروهای مسلح قدردانی کرد و افزود:‌ درخواست داریم که اگر دشمن زیرساخت‌های ما را مورد هدف قرار داد، نیروهای مسلح ما نیز ضمن مقابله به مثل، قرارگاه‌های آنان در کشورهای عربی منطقه مورد هدف قرار دهند.

امام جمعه قزوین با اشاره به تهدید ترامپ مبنی بر بازگرداندن ایران به عصر حجر، وی را رییس جمهوری خودخواه خواند و خاطرنشان کرد: تو کوچکتر از اینها هستی که ملت بزرگ ایران را تهدید کنی.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری با ابراز سپاس از تلاش‌ و زحمات تمامی مسوولان کشور، به‌ ویژه دستگاه قضایی، بر اهمیت هماهنگی و اجرای عدالت در شرایط حساس کنونی تاکید کرد و یادآور شد: از زحمات قوه قضاییه قدردانی می‌کنیم و انتظار داریم تا با جاسوسان دشمن که دستگیر می‌شوند،‌ به گونه‌ای قاطعانه برخورد کنند که همه بدانند در برابر اقدام علیه امنیت کشور، هیچ‌گونه تسامحی وجود ندارد.

وی ادامه داد: از مسوولان اجرایی کشور و استان نیز تقدیر و تشکر داریم، با وجود بیش از یک ماه از آغاز جنگ، خوشبختانه اداره کشور به‌خوبی انجام شده و بسیاری از نیازهای مردم به وفور تامین است و این موضوع، نشان‌دهنده قدرشناسی از زحمات عوامل اجرایی و مسوولان است.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار کرد: دیپلماسی کشور نباید به سمت دیپلماسی التماسی حرکت کند؛ چراکه مردم انتظار دارند در برابر دشمن، برخورد عقلانی و مقتدرانه صورت گیرد و پیام قدرت و ایستادگی به طرف مقابل منتقل شود.

امام جمعه قزوین با اشاره به تشکیل ستاد پشتیبانی جنگ در استان، ابراز امیدواری کرد تا با همراهی مردم، این جنگ نیز به پایان برسد.​

