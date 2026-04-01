انتقام خون شهدا از دشمنان گرفته خواهد شد

به گزارش ایلنا از قزوین، امیر سرتیپ دوم ستاد علی کریمی، فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر 16 زرهی و ارشد نظامی آجا در استان‌های قزوین و زنجان امروز به مناسبت روز جمهوری اسلامی و با تسلیت شهادت مردم، مسئولین و رزمندگان ایران اسلامی در جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی در پیامی جنایات و تجاوزات اخیر دشمنان را محکوم کرد.

در متن این پیام که با استناد به آیه شریفه «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ» منتشر شده، آمده است: جنایات دشمنان آمریکایی و صهیونیستی در ایران اسلامی موجب تأثری عمیق و پایداری و ایستادگی مردم و نیروهای مسلح افتخاری بزرگ است.

امیر کریمی با عرض تسلیت شهادت مردم شریف، مسئولین خدوم و فرماندهان و رزمندگان فداکار به محضر رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، مردم استوار ایران اسلامی و خانواده شهدای تجاوز آمریکایی و صهیونی، تأکید کرد: خون پاک شهیدان مایه عزت، استحکام و بیداری ملی و جهانی در مقابل جبهه استکبار و صهیونیسم بین‌الملل خواهد بود.

فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر 16 زرهی قزوین با اشاره به شهادت مظلومانه مردم بی‌گناه در حملات اخیر دشمنان، تصریح کرد: یقین داریم که با یاری خداوند، ملت عزیز و نیروهای مسلّح غیور ما در مسیر ایستادگی و مقاومتشان، استوارتر از گذشته، درسی فراموش‌نشدنی و پشیمان‌کننده به جنایتکاران تاریخ خواهند داد.

وی با تأکید بر نقش ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع از کیان کشور خاطرنشان کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از رهبر معظم انقلاب اسلامی و آرمان شهیدان انقلاب به‌عنوان دژ مستحکم ملت، در خط مقدم دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در کنار دیگر همرزمان نیروهای مسلح، استوار ایستاده است.

امیر کریمی در پایان ابراز امیدواری کرد: به فضل الهی، با صبر و استقامت ملت بزرگ ایران، پیروزی نزدیک است و آینده‌ای روشن در انتظار کشور خواهد بود.

