رئیس اتاق بازرگانی قزوین خبر داد:
پیشتازی اتاق قزوین در سطح کشور با ارائه خدمات در ایام تعطیل
۱۳ ماه اینترنت بدون فیلتر دستاورد اتاق بازرگانی قزوین
رئیس اتاق بازرگانی قزوین ازپیشتازی پارلمان بخش خصوصی استان در ارائه خدمات به اعضای اتاق و فعالان اقتصادی و بخش خصوصی استان از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون به ویژه در ایام و مواقع بحرانی همچون جنگ ۱۲ روزه، حوادث دی ماه و جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه میهن اسلامی ایران خبرداد.
مهدی عبدیان روز سهشنبه در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در قزوین با اعلام این خبر گفت: در تمامی ایام کاری ۱۳ ماه ذکرشده، ارائه خدمات به اعضای اتاق و فعالان اقتصادی و بخش خصوصی استان در زمینههای خدمات بازرگانی، پیگیری و رفع مشکلات بخش خصوصی، برگزاری نشست صدوپانزدهم شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان، بازدید از واحدهای صنعتی آسیب دیده بر اثر حملات دشمن به صورت مستمر و بیوقفه صورت گرفته است و خوشبختانه اتاق قزوین در این زمینه در سطح اتاقهای بازرگانی سراسر کشور فعال و پیشتاز بوده است؛ به نحوی که در تمامی روزهای کاری و حتی ایام تعطیل نیز با حضور برنامهریزی شده مدیران و کارکنان و پارلمان بخش خصوصی استان، جریان خدمات رسانی به ذینفعان تداوم پایدار داشته است.
عبدیان افزود: مشارکت محسوس اتاق قزوین در تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی دچار مشکل شده در تعامل موثر با آقایان دکتر مقیمی معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و دکتر شیخ معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن وتجارت یکی از مهمترین فعالیتهای ما در کمک به تولید کنندگان استان محسوب میشود و جا دارد تقدیر و تشکر ویژه بخش خصوصی استان قزوین را از تلاش های ارزنده و بذل مساعدت این عزیزان به فعالان اقتصادی استان اعلام نمایم.
رئیس اتاق قزوین، دسترسی دارندگان کارت بازرگانی و فعالان اقتصادی به اینترنت بین المللی با رعایت دقیق ضوابط و مقررات تعیین شده توسط مراجع بالادست امنیتی و قانونی کشور را یکی از مهمترین اقدامات دستاورد محور اتاق قزوین در بازه زمانی فروردین ۱۴۰۴ تاکنون برشمرد و بر توسعه همه جانبه فعالیتهای اتاق قزوین در سال ۱۴۰۵ با توجه به شعار راهبردی «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» تاکید کرد.