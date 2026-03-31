پیشتازی اتاق قزوین در سطح کشور با ارائه خدمات در ایام تعطیل

مهدی عبدیان روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در قزوین با اعلام این خبر گفت: در تمامی ایام کاری ۱۳ ماه ذکرشده، ارائه خدمات به اعضای اتاق و فعالان اقتصادی و بخش خصوصی استان در زمینه‌های خدمات بازرگانی، پیگیری و رفع مشکلات بخش خصوصی، برگزاری نشست صدوپانزدهم شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان، بازدید از واحدهای صنعتی آسیب دیده بر اثر حملات دشمن به صورت مستمر و بی‌وقفه صورت گرفته است و خوشبختانه اتاق قزوین در این زمینه در سطح اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور فعال و پیشتاز بوده است؛ به نحوی که در تمامی روزهای کاری و حتی ایام تعطیل نیز با حضور برنامه‌ریزی شده مدیران و کارکنان و پارلمان بخش خصوصی استان، جریان خدمات رسانی به ذی‌نفعان تداوم پایدار داشته است.

عبدیان افزود: مشارکت محسوس اتاق قزوین در تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی دچار مشکل شده در تعامل موثر با آقایان دکتر مقیمی معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و دکتر شیخ معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن وتجارت یکی از مهمترین فعالیت‌های ما در کمک به تولید کنندگان استان محسوب می‌شود و جا دارد تقدیر و تشکر ویژه بخش خصوصی استان قزوین را از تلاش های ارزنده و بذل مساعدت این عزیزان به فعالان اقتصادی استان اعلام نمایم.

رئیس اتاق قزوین، دسترسی دارندگان کارت بازرگانی و فعالان اقتصادی به اینترنت بین المللی با رعایت دقیق ضوابط و مقررات تعیین شده توسط مراجع بالادست امنیتی و قانونی کشور را یکی از مهمترین اقدامات دستاورد محور اتاق قزوین در بازه زمانی فروردین ۱۴۰۴ تاکنون برشمرد و بر توسعه همه جانبه فعالیت‌های اتاق قزوین در سال ۱۴۰۵ با توجه به شعار راهبردی «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» تاکید کرد.

انتهای پیام/