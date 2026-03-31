توقیف بیش از 2 تن کود قاچاق در قزوین

معاون قضایی و نظارت اداره کل تعزیرات حکومتی قزوین از توقیف دو هزار و ۶۵۰ کیلوگرم کود شیمیایی قاچاق و مجازات متخلفان خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، حجت بیک در تشریح این خبر گفت: پرونده حمل خارج از ضوابط تعیینی ۵۳ کیسه کود شیمیایی قاچاق از نوع اوره و سوپر فسفات به ارزش ۳۵۷ میلیون ریال در شعبه پنجم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی رسیدگی شد.

وی اضافه کرد: شعبه پس از بررسی مستندات پرونده و احراز اتهام انتسابی، علاوه بر ضبط کالای مکشوفه، متهمان را به پرداخت یک میلیارد و ۴۴۴ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

معاون قضایی و نظارت اداره کل تعزیرات حکومتی قزوین با بیان پیامدهای زیانبار قاچاق بر چرخه اقتصاد کشور و از بین رفتن منابع ملی گفت: کشاورزان برای پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی، کود مورد نظر خود را، از عوامل فروش و توزیع مجاز در سطح استان خریداری کنند.

بیک ادامه داد: شهروندان می توانند در صورت مشاهده تخلف، مراتب را در سامانه ارتباطی http://tazirat135.ir ثبت یا برای رسیدگی فوری به این مرجع به آدرس بلوار شهید بابایی جنب چهارراه استاندارد مراجعه کنند.

