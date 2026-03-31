دستگیری سارق ابزارفروشی در الوند

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ علی اصغر جمالی در تشریح این خبر بیان داشت: در پی تماس یکی از کسبه شهر الوند با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر اینکه مغازه وی مورد سرقت قرار گرفته است پی گیری موضوع به صورت ویژه در دستور کارماموران کلانتری ۱۲ شهرستان البرز قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی با تحقیقات میدانی وتلاش شبانه روزی و با استفاده از ظرفیت های موجود سرنخ هایی از سرقت به دست آوردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین ادامه داد: با مشخص شدن هویت سارق و شناسایی مخفیگاه وی، بلافاصله با هماهنگی مقام قضائی و طی یک عملیاتی ضربتی سارق دستگیر و در بازرسی از محل اختفای وی نیز مقادیری زیادی اموال مسروقه متعلق به ابزار فروشی به ارزش ۳۰ میلیارد ریال کشف شد.

سرهنگ جمالی با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد، خاطرنشان کرد: اموال کشف شده به مال باخته تحویل شد.

