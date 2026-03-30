استاندار قزوین از راهدارخانه مستقر در کنارگذر قزوین بازدید کرد
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، محمد نوذری استاندار قزوین در راستای اجرای دستور وزیر کشور و با هدف ارزیابی میدانی روند خدماترسانی، از راهدارخانه مستقر در کنارگذر قزوین بازدید کرد و در جریان آخرین اقدامات نیروهای راهداری قرار گرفت.
وی در این بازدید ضمن گفتوگو با عوامل مستقر، از تلاشهای شبانهروزی آنان در خدمترسانی به مسافران و کاربران جادهای قدردانی و بر تداوم آمادگی نیروها بهویژه در ایام پرتردد تأکید کرد.
استاندار قزوین همچنین با اشاره به اهمیت ایمنی و روانسازی تردد در محورهای مواصلاتی استان، ارائه خدمات مطلوب در آزادراه های عبوری از استان را ضروری دانست و برای تمامی عوامل اجرایی آرزوی توفیق کرد.
در این بازدید شهرام احمدپور معاون سیاسی استاندار، مرتضی علیخانی مشاور استاندار، سیاوش طاهرخانی فرماندار قزوین، قدرتالله مهدیخانی مدیرکل مدیریت بحران استان، علیرضا معیریپور مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان نیز حضور داشتند.