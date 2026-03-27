به گزارش ایلنا از قزوین, بار دیگر دیار دارالمؤمنین شریف‌آباد، حماسه‌ای ماندگار آفرید. کشاورزان زحمتکش و تراکتورداران وفادار این شهر با رژه‌ای باشکوه و بی‌نظیر بار دیگر نشان دادند که «وفاداری» و «غیرت دینی» در خون مردم این خطه ریشه دارد.

حرکت حماسی کشاورزان با تراکتورهای رنگ ‌گرفته از عشق به ولایت، هم ‌صدا با شعار مرگ بر اسرائیل و بیعتی دوباره با فرماندهی کل قوا، حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) برگزار شد، فصل جدیدی از اتحاد ملت ایران را به تصویر کشید.

تراکتورهایی که همیشه مظهر تلاش و برکت در زمین‌های کشاورزی بوده‌اند، این بار به نمادی از ایستادگی در برابر استکبار جهانی تبدیل شدند.

مردم شریف‌آباد بار دیگر ثابت کردند که در صحنه‌های حساس، همواره پیشگام و همیشه در کنار انقلاب و ولایت هستند. این همبستگی ملی و انزجار قاطع از رژیم غاصب صهیونیستی، مشتی محکم بر دهان یاوه‌گویان و دشمنان این مرز و بوم بود.

