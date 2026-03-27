رئیس اتاق بازرگانی قزوین:
قدردان شکوه عظمت و بصیرت مردم قزوین هستیم/ در مقابل حماسه آفرینان سر تعظیم فرود می آوریم
رئیس اتاق بازرگانی قزوین در پیامی از حضور آگاهانه، شجاعانه، بصیرانه مردم قزوین در خلق حماسه ای بزرگ در تجمع شبانه و پشتیبانی از ارکان نظام اسلامی تشکر و قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا در قزوین، مهدی عبدیان رئیس اتاق بازرگانی استان قزوین در پیامی از حضور حماسی و آگاهانه مردم غیور و انقلابی قزوین در تجمع شبانه در روزهای اخیر تشکر و قدردانی کرد.
در این پیام قدردانی آمده است:
بیست و هفتمین شب حماسه حضور مردم مومن و ولایتمدار قزوین زیر باران رحمت الهی به راستی نمایش همبستگی و انزجار از دشمن صهیونی و آمریکایی است.
شاید دشمن هرگز تصور نمیکرد ملت انقلابی ایران اسلامی به ویژه مردم مؤمن، ولایتمدار و همیشه در صحنه استان قزوین، اینگونه
روزهای متوالی با حضور گسترده و خودجوش در خیابانها، میادین، مساجد و محلات مختلف، جلوهای از انسجام اجتماعی، همبستگی ملی و انزجار از اقدامات دشمن را به نمایش بگذارند.
به راستی کدام مردم را سراغ دارید که در زیر بمباران دشمن، فشارهای سخت اقتصادی و تحریم و دهها نقشه و توطئه دشمن، همچنان استوار و ثابت قدم در مسیر صیانت از آرمانها و ارزشهای دینی، انقلابی و میهنی، در صحنه بماند، ایستادگی کند و خم به ابرو نیاورد.
چه شبها که در سرمای هوا و بارش باران، مادران انقلابی قزوین با در آغوش گرفتن نوزادان خردسال و به همراه آوردن کودکان خردسالشان در کالسکه های کودکانه، از مسئولان کشور پشتیبانی کردند تا تصمیم گیران در فراغ شهادت مولا و مقتدایشان، با انگیزه بیشتری در میدان بمانند و درست تصمیم بگیرند و در اداره کشور خم به برو نیاورند.
درک حماسهای که این روزها خانوادهها، مرد و زن، کوچک و بزرگ، سالمند، کارگر، کارمند، ورزشکار، کارآفرین، مدیر و مسئول و سایر اقشار مختلف مردم خلق کردهاند، شاید برای برخی سخت و دشوار باشد ولی اگر چند ساعتی در میان آنها باشید و یک بار در این دورهمی و گردهمایی شرکت کنید، این شور و شجاعت و ایثار و مقاومت و صبوری و گذشت را بیشتر درک خواهید کرد.
این اجتماعات مردمی که هر شب در نقاط مختلف استان شکل میگیرد، با استقبال چشمگیر اقشار مختلف مردم، بانوان، خانوادهها همراه بوده و حضور پررنگ آنان در کنار خانوادهها، فضای این گردهماییها را بیش از پیش پرشور و معنادار کرده است.
این حضور مستمر و شبانه مردم در سراسر استان، نمادی روشن از ایستادگی، بصیرت و همدلی اجتماعی در برابر تهدیدات و حوادث اخیر است و ما تنها قادریم قدردان این حرکت عظیم و اثرگذار بوده و در مقابل این عظمت سر تعظیم فرود آوریم.
اتاق بازرگانی استان قزوین به نمایندگی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی ضمن اعلام حمایت از این حرکت خودجوش مردمی بار دیگر از حضور ارزشمند گروههای مختلف مردم در صحنه تشکر و قدردانی کرده و پشتیبانی خود را از نظام، دولتمردان و تصمیم گیران کشور در این برهه حساس اعلام می کند.
همچنین از دولتمردان و مسئولان کشور انتظار داریم؛ آنها نیز قدردان این ملت شریف و بزرگوار بوده و پس از عبور از این دوران حساس و سخت، این ایثار و ایستادگی مردم را فراموش نکرده و با اصلاح در برخی امور به فکر معیشت و بهبود شرایط زندگی مردم و رفاه آنها بوده و با تصمیمات درست و اصولی بخشی از این لطف و محبت را جبران کرده و موجب رضایتمندی ولی نعمتان شوند.
باشد با لطف الهی، هدایت رهبری جدید انقلاب اسلامی، اقتدار نیروهای مسلح و مدیریت و برنامه ریزی دولتمردان، به زودی شاهد پیروزی حق بر باطل و ملت غیور ایران اسلامی بر دشمنان صهیونی آمریکایی باشیم.
به امید پیروزی ملت ایران
مهدی عبدیان
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی قزوین