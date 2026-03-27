به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، محمد نوذری استاندار قزوین در دیدار با الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت گفت: قزوین در خط مقدم همدلی است و محلات به پایگاه‌های مقاومت مردمی تبدیل شده اند و با خدمات بی‌وقفه و آمادگی پشتیبانی؛ قزوین پای کار کشور ایستاده است.

نوذری در این دیدار گزارشی جامع از وضعیت اجتماعی، خدماتی و اقتصادی استان ارائه کرد و از شکل‌گیری الگویی موفق از همدلی، مدیریت و پایداری در قزوین خبر داد.

استاندار قزوین با اشاره به روحیه بالای مردم استان اظهار داشت: در روزهای خطیر کنونی و سرنوشت ساز، شهروندان قزوینی با حضوری آگاهانه و پرشور در صحنه هر شب در اجتماعات گسترده شرکت کرده و با آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ،شهدا و رهبر انقلاب تجدید بیعت می‌کنند.

وی افزود: این اجتماعات با محور مساجد و مشارکت نیروهای مردمی شکل گرفته و محلات را به کانون‌های اصلی انسجام اجتماعی و مقاومت مردمی تبدیل کرده است.

استاندار قزوین با گرامیداشت یاد شهدای اخیر، به‌ویژه شهدای «جنگ رمضان»، تأکید کرد: مردم قزوین با ایثار و استقامت در مسیر آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند.

وی همچنین با اشاره به دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، از مادران صبور و فداکار به‌عنوان نمادهای واقعی استقامت و پایداری یاد کرد و با تأکید بر مدیریت دقیق شرایط استان یادآورشد: روند زندگی عادی در قزوین برقرار است و خدمات‌رسانی در تمامی حوزه‌ها بدون وقفه ادامه دارد.

نوذری از تشکیل «ستاد پشتیبانی جنگ» در استان هم خبر داد و گفت: این ستاد به‌صورت مستمر فعال بوده و با برگزاری منظم جلسات شورای تأمین، هماهنگی‌های لازم در بالاترین سطح دنبال می‌شود.

استاندار قزوین با اشاره به آمادگی قزوین برای حمایت از سایر استان‌ها افزود: این استان در حال حاضر نیز بخشی از خدمات پشتیبانی را به استان‌های دیگر از جمله تهران ارائه می‌دهد.

وی همچنین به وضعیت تولید در استان اشاره کرد و اظهار داشت: با وجود شرایط جنگی و آسیب به برخی واحدها، روند تولید در قزوین متوقف نشده و حتی در برخی بخش‌ها افزایش تولید نیز ثبت شده است.

استاندار قزوین در پایان تأکید کرد: همدلی مردم و حضور میدانی مدیران، سرمایه‌ای ارزشمند برای عبور موفق از شرایط فعلی است و مسیر توسعه استان با قدرت ادامه خواهد یافت.