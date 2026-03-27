امروز صورت گرفت؛

با حضور رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور؛ پویش درختکاری «سرو ایران»به یاد رهبر شهید ایران، و شهدای جنگ رمضان در شهرستان بوئین زهرا برگزار شد

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، پویش ملی درختکاری «سرو ایران» با حضور رضا افلاطونی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، صفی‌خانی معاون اقتصادی استاندار، مصطفی صالحی فرماندار بوئین زهرا، اسدی مدیرکل منابع طبیعی استان قزوین، سرهنگ رشید تبار فرمانده یگان حفاظت، شهسواری بخشدار مرکزی و جمعی از پرسنل منابع طبیعی استان و شهرستان و داوطلبین جمعیت هلال احمر بوئین زهرا در مجتمع کشت و صنعت مروئه در بخش مرکزی شهرستان بویین زهرا  برگزار شد

در جریان این پویش، که در راستای تشکیل قرارگاه جهادی برای احیای پوشش گیاهی کشور، زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره رهبر شهید ایران و دیگر شهدای دفاع از ایران اسلامی در جنگ رمضان برگزار گردید، حضار تعدادی نهال مثمر غرس کردند

در این مراسم که با یاد و نام شهدای جنگ رمضان همراه بود، رضا افلاطونی در سخنانی بیان داشت: درختکاری و حفظ جنگل‌ها نقش اساسی در کاهش اثرات تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی دارند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به پویش سرو ایران بر مشارکت جوامع محلی و شرکت‌های تولیدی در حفاظت و توسعه منابع‌طبیعی تاکید نمودند.

در این پویش به صورت نمادین 200 اصله نهال بادام و صنوبر غرس گردید و در ادامه توسط شرکت کشت و صنعت مروئه 4000 اصله نهال غرس خواهد شد.

 

