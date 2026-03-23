بازدید استاندار قزوین از ادارهکل هواشناسی قزوین
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، ظهر امروز و همزمان با روز جهانی هواشناسی، استاندار قزوین با حضور در اداره کل هواشناسی استان از بخشهای مختلف این مجموعه بازدید کرد و با مدیر و کارکنان آن به گفتگو نشست.
در این بازدید استاندار قزوین ضمن تبریک این مناسبت از تلاشهای متخصصان و کارکنان حوزه هواشناسی قدردانی کرد و نقش این مجموعه را در ارائه اطلاعات دقیق و اثرگذار در برنامهریزیهای استان حائز اهمیت دانست.
در این بازدید، حقلطفی معاون عمرانی استاندار قزوین، علیخانی مشاور استاندار، مهدیخانی مدیرکل مدیریت بحران استان و خورشیدی معاون روابط عمومی نیز استاندار را همراهی کردند.