مدیرکل صمت قزوین:

بازار قزوین در حالت تعادل است

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت: نظام عرضه و تقاضا در بازار استان به تعادل رسیده و در صورت احساس کمبود به سرعت و با هماهنگی بین نهادهای متولی و بخش خصوصی تامین و عرضه می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، کامران لشگری امروز در ستاد اجرایی خدمات سفر استان قزوین با اشاره به اینکه بازار استان از ثبات و آرامش کامل برخوردار است، گفت: با برنامه‌ریزی دقیق و تأمین بموقع کالاهای اساسی خوشبختانه هیچ‌گونه کمبودی در سطح استان وجود ندارد و انبارها از نظر اقلام مورد نیاز مردم در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه خرید و تأمین کالاها بر اساس نیاز واقعی و به‌دور از رفتارهای هیجانی انجام شده، افزود: این مدیریت صحیح موجب شده هم ذخایر کالاهای اساسی تکمیل باشد و هم بازار به‌صورت کامل قابل کنترل و نظارت باقی بماند.

مدیرکل صمت استان قزوین با بیان اینکه در حال حاضر کالاهای اساسی به وفور در سطح استان در دسترس است، گفت: تنظیم بازار به‌‌صورت روزانه در حال انجام است.

لشگری اضافه کرد: وضعیت بازار شهرستان‌های استان نیز بررسی شده و  خوشبختانه در هیچ‌ یک از شهرستان‌ها کمبود کالا گزارش نشده‌ است.

وی با تأکید بر اشراف کامل دستگاه‌های اجرایی بر وضعیت بازار استان ادامه داد: در جلسات و مصاحبه‌های مختلف نیز این اطمینان به مردم شریف استان داده شده که خادمان آنان در حوزه بازار به‌ صورت مستمر در حال رصد، نظارت و بازرسی هستند و کالاهای اساسی به میزان کافی تأمین شده و در انبارها موجود است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان ضمن قدردانی از همکاری مردم استان قزوین به‌ویژه بانوان خاطرنشان کرد: مدیریت اقتصادی بانوان در خانواده‌ها نقش مهمی در آرامش بازار دارد و خوشبختانه مردم با خرید در حد نیاز از ایجاد فشار غیرضروری بر بازار جلوگیری کرده‌اند.

لشگری با تأکید بر تداوم نظارت‌ها و تأمین پایدار کالاهای اساسی، تصریح کرد: بازار استان در شرایط آرام و باثباتی قرار دارد و با همکاری مردم و تلاش مستمر دستگاه‌های اجرایی این روند با قوت ادامه خواهد داشت.

وی به نقش اصناف و بازاریان در آرامش حاکم بر بازار نیز تأکید کرد و گفت: همراهی کسبه در مدیریت بازار و روند عرضه اقلام مورد نیاز مردم، بسیار ارزشمند است و جای قدردانی دارد.

