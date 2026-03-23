رژه گردان کامیونداران در قزوین
ستاد مردمی حمایت از جنگ رمضان استان قزوین اعلام کرد: رزمایش خودرویی گردان کامیونداران جنگ رمضان امروز در قزوین برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، ستاد مردمی حمایت از جنگ رمضان استان قزوین اعلام کرد: رژه گردان کامیونداران جنگ رمضان با هدف گرامیداشت یاد امام شهدا و تجدید بیعت با حضرت امام سید مجتبی حسینی خامنهای (مد ظلهالعالی) امروز ساعت 14 همزمان از دو مسیر آغاز می شود.
بر اساس این اعلام مسیر نخست از محمودآباد، اتوبان و بلوار پیامبر اعظم (ص) تا دو راهی همدان و مسیر دوم از روستای پیریوسفیان، بلوار پیامبر اعظم (ص) تا دوراهی همدان تعیین شده است.