به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، ستاد مردمی حمایت از جنگ رمضان استان قزوین اعلام کرد: رژه گردان کامیون‌داران جنگ رمضان با هدف گرامیداشت یاد امام شهدا و تجدید بیعت با حضرت امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله‌العالی) امروز ساعت 14 همزمان از دو مسیر آغاز می شود.

بر اساس این اعلام مسیر نخست از محمودآباد، اتوبان و بلوار پیامبر اعظم (ص) تا دو راهی همدان و مسیر دوم از روستای پیریوسفیان، بلوار پیامبر اعظم (ص) تا دوراهی همدان تعیین شده است.

