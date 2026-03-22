مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد؛
پیشبینی رشد 30 درصدی دریافت فطریه و کفاره در قزوین
به گزارش ایلنا از قزوین، ناصر ظاهری با اشاره به تشکیل دبیرخانه جمعآوری زکات فطره و کفاره در شورای زکات استان گفت: در این راستا بیش از 2 هزار پایگاه ثابت و سیار برای جمعآوری زکات فطره (فطریه) در مساجد، مصلیها، موکبها و میادین کار راهاندازی شده است.
وی با بیان اینکه سال قبل 23 میلیارد تومان زکات جمعآوری کردیم، اضافه کرد: امسال پیشبینی ما جمعآوری 30 میلیارد تومان زکات فطره و کفاره است که رشد حداقل 30 درصدی نسبت به سال پیش خواهد داشت.
مدیرکل کمیته امداد استان قزوین از توزیع 1.2 میلیارد تومان زکات فطره و کفاره در میان خانوادههای نیازمند کمبرخوردار و بیماران صعبالعلاج در فاز نخست خبر داد و گفت: مردم میتوانند با شمارهگیری کد دستور *8877*028# نسبت به پرداخت زکات فطره خود در نانواییها که به سامانه نانینو متصل هستند، اقدام کنند.