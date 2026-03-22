با هدف آمادگی در مأموریت‌ها صورت گرفت؛

بازدید معاون عمرانی استانداری قزوین از راهداری، هلال احمر بخش کوهین

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین با هدف آمادگی و سرعت عمل در مأموریت‌ها از راهداری، مرکز امداد و نجات هلال احمر و مرکز فوریت‌های پزشکی بخش کوهین بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، جواد حق‌لطفی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین به همراه قدرت‌اله مهدیخانی مدیرکل مدیریت بحران استان، امیر جعفرزادگان مدیرکل دفتر امور شهری استانداری، معیری پور مدیرکل راهداری  و ملکی بخشدار کوهین، با حضور در راهداری کوهین از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کردند. 

در این بازدید، از تلاش‌های کارکنان راهداری تقدیر و قدردانی شد.

در ادامه معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین به همراه بخشدار کوهین همچنین با حضور در مرکز امداد و نجات هلال احمر کوهین، از نزدیک در جریان فعالیت‌های این مجموعه قرار گرفتند و ضمن قدردانی از خدمات نیروهای امدادی، بر اهمیت آمادگی و سرعت عمل در مأموریت‌ها تأکید کردند.

قدرت‌اله مهدیخانی مدیرکل مدیریت بحران استان هم به همراه امیر جعفرزادگان مدیرکل دفتر امور شهری استانداری با حضور در مرکز فوریت‌های پزشکی کوهین از بخش‌های مختلف این مرکز بازدید و با کارکنان دیدار کرد.

در این بازدید، ضمن خداقوت به کادر درمانی، از تلاش‌های شبانه‌روزی آنان در ارائه خدمات فوریتی به شهروندان تقدیر شد.

