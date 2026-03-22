با هدف وضعیت معیشتی؛
استاندار قزوین از دو خانواده تحت حمایت کمیته امداد دلجویی کرد
استاندار قزوین از ۲ خانواده ولینعمت کمیته امداد در قالب طرح مفتاح الجنه دیدار و دلجویی کرد.
به گزارش ایلنا در قزوین، محمد نوذری به همراه شهرام احمدپور معاون سیاسی استاندار، عشایری مدیرکل بازرسی استانداری و ظاهری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان، در قالب طرح «مفتاحالجنه» با حضور در منازل دو خانواده از ولینعمتان کمیته امداد، از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات آنان قرار گرفت.
این بازدید با هدف سرکشی میدانی، بررسی وضعیت معیشتی و دلجویی از خانوادههای نیازمند انجام شد و استاندار قزوین ضمن گفتوگو صمیمی با اعضای این خانوادهها، به استماع دغدغهها و مطالبات آنان پرداخت.
محمد نوذری استاندار قزوین در این دیدارها با تأکید بر ضرورت حمایت همهجانبه از اقشار آسیبپذیر، دستورات لازم را برای پیگیری و رفع مشکلات مطرحشده صادر کرد.
طرح «مفتاحالجنه» با رویکردی میدانی و با هدف رسیدگی مستقیم به مشکلات خانوادههای نیازمند، بهویژه ایتام، بهصورت مستمر در استان اجرا میشود.