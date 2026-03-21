پیام نوروزی امام جمعه قزوین:
مردم قزوین سوگوار فقدان امام شهید هستند و قطعا رعایت حرمت مناسبتها را میکنند
نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین با تبریک سال جدید گفت: در این ایام دید و بازدیدها و صله رحمها میتواند به روال گذشته انجام شود منافاتی با این مناسبتها ندارد اما طبعاً مردم عزیزمان که سوگوار فقدان امام شهیدمان و پدر امت هستند قطعا رعایت حرمت این مناسبتها را هم خواهند کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، متن پیام حجتالاسلام حسین مظفری نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین به مناسبت فرا رسیدن سال ۱۴۰۵ به این شرح است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
«یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ یَا مُدَبِّرَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ یَا مُحَوِّلَ الْحَوْلِ وَ الْأَحْوَالِ حَوِّلْ حَالَنَا إِلَی أَحْسَنِ الْحَال»
سال ۱۴۰۵ هجری شمسی را ملت عزیز ایران در شرایط بسیار خاص و ویژهای آغاز میکنند، از طرفی سوگوار فقدان پدر و امام شهید امت هستیم، حضرت آیتالله العظمی امام سید علی خامنهای عزیزمان که سی و شش سال گذشته را، هر سال جدید را با پیام ایشان آغاز میکردیم.
نزدیک سی و هفت سال تحت زعامت و رهبری ایشان نفس کشیدیم، رشد کردیم، بالیدیم و به این نقطه افتخارآمیزی که امروز ملت ایران و نظام مقدسمان قرار دارد رسیدیم، از طرف دیگر ما سوگوار داغ شهدای بسیاری هستیم، چه از سرداران و امرای سپاه و ارتش و چه از مردم عادی که در جنگ اخیر به کاروان شهدا پیوستند، از طرف دیگر شاهد حمله ددمنشانه و وحشیانه آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی به کشور عزیزمان هستیم، اینها از یک طرف اما از طرف دیگر شاهد حماسه آفرینیها، رشادتها و دلاوریهای ارتش، سپاه، نیروهای مسلح و همچنین مردم عزیز و ملت بزرگوار ایران هستیم.
همچنین آغاز سال یک هزار و چهارصد و پنج مقارن شده است با عید سعید فطر که امیدواریم بیش از گذشته مشمول الطاف و عنایات خاصه پروردگار و آقا و مولا صاحب الزمان (عج) باشیم.
اساساً، عید را عید گفتند چون انتظار و توقع این هست که در چنین ایامی توجه ما به خدای متعال بیشتر باشد، بازگشت و توجه دیگری و بیشتری به خدای متعال داشته باشیم، در این ایام همه ما نیازمند این هستیم که لطف خدای متعال بیش از گذشته شامل حال ما شود، هم دعای آغازین سال شمسی و هم دعایی که در قنوت نماز عید فطر میخوانیم، انشاالله که در حق همه ما مستجاب شود، خدای متعال حال ما را، چه حال باطنی و درونی ما را و چه حال و وضعیت بیرونی ما را به احسن حال تبدیل کند.
هر خیری که به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) عنایت کرده به ملت عزیز ما نیز عنایت کند، هر شری که اهل بیت را از آنها دور کرده ملت ما را از آنها دور کند، سال ۱۴۰۴، سال بسیار پرحادثه و پر فراز و نشیبی برای ملت ایران بود، از طرفی جنگ ۱۲ روزه و از طرف دیگر فتنه آمریکایی -صهیونیستی دی ماه که در این حوادث عزیزان بسیاری را از دست دادیم و البته شاهد حماسه آفرینیهای ملت عزیز ایران هم بودیم.
اما انتخاب خلف صالح امام شهیدمان حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای توسط مجلس خبرگان رهبری امید جدیدی را برای ملت ایران پدید آورد، هم شهادت امام عزیزمان و هم این انتخاب شایسته خون جدیدی در رگهای ملت عزیز ما دمید و باعث تحول و بعثت دیگری در میان مردم عزیز ما شد، در این سه هفته گذشته پس از شهادت امام عزیزمان ملت ما در کل کشور و به ویژه مردم عزیزمان در استان قزوین، حقیقتا حماسه آفریدند و تحسین دوست و دشمن را برانگیختند.
استان ما هم در سال گذشته حوادث مبارکی را پشت سر گذاشت، شاهد سفر رییس جمهور محترم بودیم که در آن سفر مصوبات خوبی نیز به همراه داشت، اعتبارات خوب دولتی، توافقهای خوب با بخشهای خصوصی انجام گرفت، امید جدیدی برای مردم عزیزمان آفرید، تشکیل شورای عالی راهبردی استان قزوین و کنار هم نشستن نخبگان و شخصیتهای ذی نفوذ استان هم مصداقی از وحدت، اتحاد و انسجام بیشتر مردم و مسوولین بود که همه اینها مایه امید استن.
امیدواریم که سال جدید که سال ۱۴۰۵ شمسی باشد با لطف خدای متعال و با عنایت ویژه آقا و مولایمان صاحب الزمان (عج) سال پیروزی و کامیابی برای ملت عزیزمان و نظام مقدسمان باشد و برای مردم عزیز استان قزوین هم در سایه این همدلی ها، اتحادها، انسجامها و تلاشی که هم مسئولین عزیز استان دارند و هم مردم بزرگوارمان در کنار مسئولین تلاش میکنند، انشاالله شاهد کامیابی و موفقیتهای خوبی باشیم.
بنده هم باید تبریک عرض کنم سال جدید را و عید سعید فطر را به این معنا که از خدای متعال طلب خیر و برکت کنم برای همه شما عزیزان و مجدداً شهادت امام عزیزمان را و جمعی دیگر از مردم و نیروهای مسلح و مسوولین عزیزمان را تبریک و تسلیت خدمت شما عزیزان عرض میکنم.
در این ایام دید و بازدیدها و صله رحمها میتواند به روال گذشته انجام شود منافاتی با این مناسبتها ندارد اما طبعاً مردم عزیزمان که سوگوار فقدان امام شهیدمان و پدر امت هستند قطعا رعایت حرمت این مناسبتها را هم خواهند کرد.