فرماندار قزوین از تاسیسات گردشگری این شهر بازدید کرد

به گزارش ایلنا در قزوین، بازدید میدانی فرماندار قزوین و سرپرست میراث‌ فرهنگی استان از تأسیسات گردشگری انجام شد و در این بازدید نظارت بر نحوه ارائه خدمات در شرایط ویژه کشور مورد تاکید قرار گرفت.

در آستانه فرا رسیدن نوروز ۱۴۰۵ و با توجه به شرایط ویژه کشور، "سیاوش طاهرخانی" فرماندار قزوین و رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان به همراه "مریم مهدوی" سرپرست میراث‌فرهنگی و دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان از تعدادی از تأسیسات گردشگری بازدید کردند.

در این بازدید که با همراهی روسای انجمن های حرفه ای حوزه گردشگری صورت گرفت، مسئولین با حضور در یک واحد اقامتی و یک مجتمع خدماتی رفاهی بین‌راهی نحوه ارائه خدمات، شرایط بهداشتی، ایمنی و آمادگی تأسیسات برای پذیرش مسافران را مورد بررسی قرار دادند.

این بازدید با تأکید بر ضرورت ارائه خدمات باکیفیت و حفظ امنیت و آرامش مسافران در شرایط ویژه کشور انجام شد.