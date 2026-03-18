به گزارش ایلنا در قزوین، اسماعیل همت، از برگزاری دوره های آموزش همگانی کمک های اولیه و مخاطرات ناشی از جنگ در اماکن پرتردد خبرداد.

رئیس خانه هلال تخصصی شهر اقبالیه افزود: همچنین برنامه های مختلفی در این ایام برگزار شد که بیعت با رهبری، به صورت آموزش های چهره به چهره، ایستگاهی و کارگاهی همچنین طراحی پوستر و اینفوگرافیک های آموزشی در رسانه ها با همت مربیان پر تلاش و توانمند و باشگاه آموزش و رسانه جمعیت هلال‌احمر استان قزوین از آن جمله است.

همت تصریح کرد: در شرایط پرتنش و مخاطره آمیز فرآیند ناشی از جنگ، آموزش های همگانی کمک های اولیه و آمادگی در برابر مخاطرات به شهروندان نقش حیاتی و گاه تعیین کننده درنجات جان انسان ها ایفا می کند.

وی افزود: با توجه به شرایط جنگی و حملات هوایی کشور جهت آمادگی و آگاه سازی و اقدامات ایمنی در عموم مردم، آموزش‌ های خود امدادی در تمامی مساجد، پایگاه های بسیج، تفرجگاه های سطح شهر، ادارات با حضور مربیان این مرکز انجام شده و آموزش های لازم به شهروندان ارائه شد.

همت در ادامه گفت: آموزش کمک های اولیه صرفا یک‌ مهارت فنی نیست بلکه ایجاد یک فرهنگ آمادگی در جامعه است وقتی یک شهروند بتواند با دانش اندکی به یک فرد مصدوم یا حتی به اعضای خانواده خودش کمک کند شانس بقا و بهبودی مصدومان را به طور چشمگیری قطعا افزایش خواهد داد.

رئیس خانه هلال تخصصی اقبالیه در پایان اظهار داشت: شهروندان می‌توانند با ثبت نام در دوره های آموزشی کمک های اولیه و مخاطرات که توسط کارشناسان و مربیان آموزشی خانه هلال در سطح شهر دایر است با جدیت بیشتری این موارد را دنبال کنند و باکسب این مهارت نجات بخش خود واطرافیانشان را برای مواجهه با شرایط اضطراری آماده سازند.